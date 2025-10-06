    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner

    Kloeckner Aktie unter starkem Abgabedruck - 06.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Kloeckner Aktie bisher Verluste von -4,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kloeckner Aktie.

    Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com

    Kloeckner & Co ist ein führender Stahl- und Metallhändler mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter digitale Lösungen. Hauptkonkurrenten sind Thyssenkrupp und ArcelorMittal. Kloeckners Alleinstellungsmerkmal ist die Digitalisierung und Integration von Industrie 4.0.

    Kloeckner Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Kloeckner Aktie. Mit einer Performance von -4,48 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Kloeckner Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,90 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kloeckner Aktie damit um +7,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,94 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +36,04 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

    Kloeckner Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,01 %
    1 Monat +8,94 %
    3 Monate -2,90 %
    1 Jahr +18,70 %

    Informationen zur Kloeckner Aktie

    Es gibt 100 Mio. Kloeckner Aktien. Damit ist das Unternehmen 577,55 Mio.EUR wert.

    WARBURG RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Hold'


    Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Klöckner & Co vor Quartalszahlen von 6,90 auf 6,15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebniskennziffern dürften im Vergleich zum schwachen Vorjahreszeitraum gestiegen …

    Kloeckner Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kloeckner Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kloeckner Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kloeckner

    ISIN:DE000KC01000WKN:KC0100



