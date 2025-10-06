Plusgrade übernimmt Oaky und festigt damit seine Position als weltweit führender Anbieter von Upselling-Lösungen für die Hotellerie

Zwei bewährte Lösungen, vereint zu einer einzigen, um das leistungsstärkste Upselling-Erlebnis im Gastgewerbe zu bieten

Erweitert die Möglichkeiten während der gesamten Customer Journey mit ergebnisorientierten Lösungen

Der Marktführer im Bereich Hospitality-Upselling wird nun von einem weltweit führenden Unternehmen für Zusatzumsätze unterstützt

MONTREAL, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Plusgrade , ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Zusatzumsätze, hat heute die Übernahme von Oaky bekannt gegeben, einer preisgekrönten Upselling-Plattform, die fünf Jahre in Folge als beste Upselling-Software ausgezeichnet wurde. Zwei bewährte Plattformen sind nun vereint und bieten das Beste aus beiden Welten in einer einzigen, leistungsstärkeren Erfahrung.

Mit dieser strategischen Kombination entwickelt Plusgrade eine einheitliche Upselling-Plattform, die die stärksten Funktionen beider Unternehmen vereint, sodass Hotels und Gäste eine fortschrittliche, robuste und umfassende Lösung erhalten. Diese einzigartige Erfahrung erstreckt sich über die gesamte Reise, von Angeboten vor der Ankunft bis hin zu Upgrades vor Ort und darüber hinaus. Sie unterstützt Partner dabei, höhere Einnahmen zu erzielen und gleichzeitig ihren Gästen ein noch bedeutungsvolleres Erlebnis zu bieten.

„Oaky wurde fünf Jahre in Folge als beste Upselling-Software ausgezeichnet. Der Marktführer im Bereich Upselling im Gastgewerbe wird nun von einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Zusatzumsätze unterstützt. Mit dem Erwerb der beiden Unternehmen kombinieren wir das Beste aus beiden Welten: Unsere Produkte, unsere Kundenpräsenz und unsere Teams", erklärte Ken Harris, Gründer und CEO von Plusgrade. „Wir freuen uns sehr, die Partner von Oaky begrüßen zu dürfen und damit ein Portfolio von Hotel- und Resortpartnern aufzubauen, das in der Branche derzeit als führend gilt. Dieses umfangreiche Netzwerk an herausragenden Immobilien ermöglicht es uns, allen Beteiligten noch mehr Wert und Innovation zu bieten, während wir gemeinsam unseren gemeinsamen Erfolg beschleunigen."

„Oaky hat sich einen hervorragenden Ruf dafür erworben, Hotels dabei zu unterstützen, Upselling-Erlebnisse zu schaffen, die Gäste tatsächlich schätzen", erklärte Erik Tengen, Mitbegründer und CEO von Oaky. „Mit Plusgrade vereinen wir nun das Beste aus zwei Plattformen in einem einzigen Erlebnis, um unsere Fähigkeit, Innovationen und mehr Umsatz für Hotels weltweit zu generieren, deutlich zu steigern. Gemeinsam werden wir einen neuen Maßstab dafür setzen, was „das Beste" bedeutet, denn wenn das Beste zusammenkommt, profitieren alle davon."