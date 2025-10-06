VZ VersicherungsPool stellt auf WINSURE .NET um
- ISS Software GmbH schließt IT-Migration an einem Wochenende erfolgreich ab.
Die VZ VersicherungsPool AG hat ihr zentrales Bestandsführungssystem auf die
neue Version WINSURE .NET umgestellt. Die Migration erfolgte ebenfalls durch die
ISS Software GmbH, einem Tochterunternehmen der Management- und
Technologieberatung Sopra Steria, innerhalb eines einzigen Wochenendes. Der
Geschäftsbetrieb blieb während der Umstellung uneingeschränkt erhalten.
Die VZ VersicherungsPool AG ist Teil der Schweizer VZ Gruppe, die in der
Schweiz, Deutschland und England Kunden unter anderem in den Bereichen
Ruhestandsplanung, Vermögensverwaltung und Versicherungen betreut. Seit 2014
setzt das Unternehmen die Softwarelösung WINSURE der ISS Software GmbH ein,
genauso wie 30 weitere Versicherer in Europa. Die Umstellung auf WINSURE .NET
wurde notwendig, um gestiegene Anforderungen im Zuge des Unternehmenswachstums
abzubilden und die Effizienz interner Prozesse zu erhöhen.
Durch die Migration wurden darüber hinaus neue technische und prozessuale
Grundlagen geschaffen, um den Kundenservice weiter zu verbessern und künftige
Anforderungen zügig umzusetzen.
"Die Umstellung auf WINSURE .NET markiert einen Meilenstein in unserer digitalen
Transformation. Dank der stets zielorientierten und konstruktiven Zusammenarbeit
mit ISS Software GmbH verfügen wir nun über eine moderne technologische Basis,
welche uns ermöglicht, das zukünftige Wachstum mit Effizienz und hoher Qualität
zu bewältigen" erläutert Jan Theiler, Geschäftsführer VZ VersicherungsPool AG.
"Die erfolgreiche Migration auf WINSURE .NET an nur einem Wochenende zeigt, wie
gut eingespielte Teams mit klaren Verantwortlichkeiten zusammenwirken können",
sagt Michael Maczan, Geschäftsführer der ISS Software GmbH. "Besonders freut
mich, dass wir gemeinsam nicht nur eine technologische Weiterentwicklung
umgesetzt, sondern auch die Basis für künftige Prozessinnovationen gelegt haben
- ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen."
Über VZ VersicherungsPool:
Die VZ VersicherungsPool AG ist Teil des Schweizer Konzerns VZ VermögensZentrum.
Der VZ-Konzern bietet kundenfokussierte Dienstleistungen rund um
Vermögensverwaltung, Vorsorgeplanung und Versicherungen.
Weitere Informationen: https://www.vermoegenszentrum.ch/
Über ISS Software:
ISS Software zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für die
Finanzdienstleistungsbranche und ist ein Unternehmen der Management- und
Technologieberatung Sopra Steria. ISS Software bietet ein Komplettangebot für
Versicherungsunternehmen, das aufgrund seines modularen Aufbaus zugeschnitten
und angepasst werden kann. Das Unternehmen setzt ganzheitliche
Softwareentwicklungs- und Softwareimplementierungsprojekte in enger
Zusammenarbeit mit den Anwendern und mit komplementären Lösungsanbietern um und
leistet eine umfassende Produktbetreuung. Zum Kundenkreis von ISS Software
gehört ein Großteil der Assekuranz im deutschsprachigen Raum, darunter einige
Neugründungen. Sie setzen für ihren Betrieb auf die Innovationskraft, Kompetenz
und Leistungsfähigkeit von ISS Software.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website
https://iss.soprasteria.de .
Pressekontakt:
Sopra Steria: Nils Ritter,
Tel.: +49 (0) 151 40625911,
E-Mail: mailto:nils.ritter@soprasteria.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83319/6131614
OTS: ISS Software GmbH
