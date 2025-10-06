    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSopra Steria Group AktievorwärtsNachrichten zu Sopra Steria Group
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    VZ VersicherungsPool stellt auf WINSURE .NET um

    Hamburg (ots) -

    - ISS Software GmbH schließt IT-Migration an einem Wochenende erfolgreich ab.

    Die VZ VersicherungsPool AG hat ihr zentrales Bestandsführungssystem auf die
    neue Version WINSURE .NET umgestellt. Die Migration erfolgte ebenfalls durch die
    ISS Software GmbH, einem Tochterunternehmen der Management- und
    Technologieberatung Sopra Steria, innerhalb eines einzigen Wochenendes. Der
    Geschäftsbetrieb blieb während der Umstellung uneingeschränkt erhalten.

    Die VZ VersicherungsPool AG ist Teil der Schweizer VZ Gruppe, die in der
    Schweiz, Deutschland und England Kunden unter anderem in den Bereichen
    Ruhestandsplanung, Vermögensverwaltung und Versicherungen betreut. Seit 2014
    setzt das Unternehmen die Softwarelösung WINSURE der ISS Software GmbH ein,
    genauso wie 30 weitere Versicherer in Europa. Die Umstellung auf WINSURE .NET
    wurde notwendig, um gestiegene Anforderungen im Zuge des Unternehmenswachstums
    abzubilden und die Effizienz interner Prozesse zu erhöhen.

    Durch die Migration wurden darüber hinaus neue technische und prozessuale
    Grundlagen geschaffen, um den Kundenservice weiter zu verbessern und künftige
    Anforderungen zügig umzusetzen.

    "Die Umstellung auf WINSURE .NET markiert einen Meilenstein in unserer digitalen
    Transformation. Dank der stets zielorientierten und konstruktiven Zusammenarbeit
    mit ISS Software GmbH verfügen wir nun über eine moderne technologische Basis,
    welche uns ermöglicht, das zukünftige Wachstum mit Effizienz und hoher Qualität
    zu bewältigen" erläutert Jan Theiler, Geschäftsführer VZ VersicherungsPool AG.

    "Die erfolgreiche Migration auf WINSURE .NET an nur einem Wochenende zeigt, wie
    gut eingespielte Teams mit klaren Verantwortlichkeiten zusammenwirken können",
    sagt Michael Maczan, Geschäftsführer der ISS Software GmbH. "Besonders freut
    mich, dass wir gemeinsam nicht nur eine technologische Weiterentwicklung
    umgesetzt, sondern auch die Basis für künftige Prozessinnovationen gelegt haben
    - ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen."

    Über VZ VersicherungsPool:

    Die VZ VersicherungsPool AG ist Teil des Schweizer Konzerns VZ VermögensZentrum.
    Der VZ-Konzern bietet kundenfokussierte Dienstleistungen rund um
    Vermögensverwaltung, Vorsorgeplanung und Versicherungen.

    Weitere Informationen: https://www.vermoegenszentrum.ch/

    Über ISS Software:

    ISS Software zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für die
    Finanzdienstleistungsbranche und ist ein Unternehmen der Management- und
    Technologieberatung Sopra Steria. ISS Software bietet ein Komplettangebot für
    Versicherungsunternehmen, das aufgrund seines modularen Aufbaus zugeschnitten
    und angepasst werden kann. Das Unternehmen setzt ganzheitliche
    Softwareentwicklungs- und Softwareimplementierungsprojekte in enger
    Zusammenarbeit mit den Anwendern und mit komplementären Lösungsanbietern um und
    leistet eine umfassende Produktbetreuung. Zum Kundenkreis von ISS Software
    gehört ein Großteil der Assekuranz im deutschsprachigen Raum, darunter einige
    Neugründungen. Sie setzen für ihren Betrieb auf die Innovationskraft, Kompetenz
    und Leistungsfähigkeit von ISS Software.

    Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website
    https://iss.soprasteria.de .

    Pressekontakt:

    Sopra Steria: Nils Ritter,
    Tel.: +49 (0) 151 40625911,
    E-Mail: mailto:nils.ritter@soprasteria.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83319/6131614
    OTS: ISS Software GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    VZ VersicherungsPool stellt auf WINSURE .NET um - ISS Software GmbH schließt IT-Migration an einem Wochenende erfolgreich ab. Die VZ VersicherungsPool AG hat ihr zentrales Bestandsführungssystem auf die neue Version WINSURE .NET umgestellt. Die Migration erfolgte ebenfalls durch die ISS Software …