VZ VersicherungsPool stellt auf WINSURE .NET um

Hamburg (ots) -



- ISS Software GmbH schließt IT-Migration an einem Wochenende erfolgreich ab.



Die VZ VersicherungsPool AG hat ihr zentrales Bestandsführungssystem auf die

neue Version WINSURE .NET umgestellt. Die Migration erfolgte ebenfalls durch die

ISS Software GmbH, einem Tochterunternehmen der Management- und

Technologieberatung Sopra Steria, innerhalb eines einzigen Wochenendes. Der

Geschäftsbetrieb blieb während der Umstellung uneingeschränkt erhalten.



Die VZ VersicherungsPool AG ist Teil der Schweizer VZ Gruppe, die in der

Schweiz, Deutschland und England Kunden unter anderem in den Bereichen

Ruhestandsplanung, Vermögensverwaltung und Versicherungen betreut. Seit 2014

setzt das Unternehmen die Softwarelösung WINSURE der ISS Software GmbH ein,

genauso wie 30 weitere Versicherer in Europa. Die Umstellung auf WINSURE .NET

wurde notwendig, um gestiegene Anforderungen im Zuge des Unternehmenswachstums

abzubilden und die Effizienz interner Prozesse zu erhöhen.







Grundlagen geschaffen, um den Kundenservice weiter zu verbessern und künftige

Anforderungen zügig umzusetzen.



"Die Umstellung auf WINSURE .NET markiert einen Meilenstein in unserer digitalen

Transformation. Dank der stets zielorientierten und konstruktiven Zusammenarbeit

mit ISS Software GmbH verfügen wir nun über eine moderne technologische Basis,

welche uns ermöglicht, das zukünftige Wachstum mit Effizienz und hoher Qualität

zu bewältigen" erläutert Jan Theiler, Geschäftsführer VZ VersicherungsPool AG.



"Die erfolgreiche Migration auf WINSURE .NET an nur einem Wochenende zeigt, wie

gut eingespielte Teams mit klaren Verantwortlichkeiten zusammenwirken können",

sagt Michael Maczan, Geschäftsführer der ISS Software GmbH. "Besonders freut

mich, dass wir gemeinsam nicht nur eine technologische Weiterentwicklung

umgesetzt, sondern auch die Basis für künftige Prozessinnovationen gelegt haben

- ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen."



Über VZ VersicherungsPool:



Die VZ VersicherungsPool AG ist Teil des Schweizer Konzerns VZ VermögensZentrum.

Der VZ-Konzern bietet kundenfokussierte Dienstleistungen rund um

Vermögensverwaltung, Vorsorgeplanung und Versicherungen.



Weitere Informationen: https://www.vermoegenszentrum.ch/



Über ISS Software:



ISS Software zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für die

Finanzdienstleistungsbranche und ist ein Unternehmen der Management- und

Technologieberatung Sopra Steria. ISS Software bietet ein Komplettangebot für

Versicherungsunternehmen, das aufgrund seines modularen Aufbaus zugeschnitten

und angepasst werden kann. Das Unternehmen setzt ganzheitliche

Softwareentwicklungs- und Softwareimplementierungsprojekte in enger

Zusammenarbeit mit den Anwendern und mit komplementären Lösungsanbietern um und

leistet eine umfassende Produktbetreuung. Zum Kundenkreis von ISS Software

gehört ein Großteil der Assekuranz im deutschsprachigen Raum, darunter einige

Neugründungen. Sie setzen für ihren Betrieb auf die Innovationskraft, Kompetenz

und Leistungsfähigkeit von ISS Software.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website

https://iss.soprasteria.de .



Pressekontakt:



Sopra Steria: Nils Ritter,

Tel.: +49 (0) 151 40625911,

E-Mail: mailto:nils.ritter@soprasteria.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83319/6131614

OTS: ISS Software GmbH





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ISS was geht noch ISS -0,68 % Aktie 0 Aufrufe heute BörsenBot 10.04.25, 15:00

Durch die Migration wurden darüber hinaus neue technische und prozessualeGrundlagen geschaffen, um den Kundenservice weiter zu verbessern und künftigeAnforderungen zügig umzusetzen."Die Umstellung auf WINSURE .NET markiert einen Meilenstein in unserer digitalenTransformation. Dank der stets zielorientierten und konstruktiven Zusammenarbeitmit ISS Software GmbH verfügen wir nun über eine moderne technologische Basis,welche uns ermöglicht, das zukünftige Wachstum mit Effizienz und hoher Qualitätzu bewältigen" erläutert Jan Theiler, Geschäftsführer VZ VersicherungsPool AG."Die erfolgreiche Migration auf WINSURE .NET an nur einem Wochenende zeigt, wiegut eingespielte Teams mit klaren Verantwortlichkeiten zusammenwirken können",sagt Michael Maczan, Geschäftsführer der ISS Software GmbH. "Besonders freutmich, dass wir gemeinsam nicht nur eine technologische Weiterentwicklungumgesetzt, sondern auch die Basis für künftige Prozessinnovationen gelegt haben- ohne den laufenden Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen."Über VZ VersicherungsPool:Die VZ VersicherungsPool AG ist Teil des Schweizer Konzerns VZ VermögensZentrum.Der VZ-Konzern bietet kundenfokussierte Dienstleistungen rund umVermögensverwaltung, Vorsorgeplanung und Versicherungen.Weitere Informationen: https://www.vermoegenszentrum.ch/Über ISS Software:ISS Software zählt zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für dieFinanzdienstleistungsbranche und ist ein Unternehmen der Management- undTechnologieberatung Sopra Steria. ISS Software bietet ein Komplettangebot fürVersicherungsunternehmen, das aufgrund seines modularen Aufbaus zugeschnittenund angepasst werden kann. Das Unternehmen setzt ganzheitlicheSoftwareentwicklungs- und Softwareimplementierungsprojekte in engerZusammenarbeit mit den Anwendern und mit komplementären Lösungsanbietern um undleistet eine umfassende Produktbetreuung. Zum Kundenkreis von ISS Softwaregehört ein Großteil der Assekuranz im deutschsprachigen Raum, darunter einigeNeugründungen. Sie setzen für ihren Betrieb auf die Innovationskraft, Kompetenzund Leistungsfähigkeit von ISS Software.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Websitehttps://iss.soprasteria.de .Pressekontakt:Sopra Steria: Nils Ritter,Tel.: +49 (0) 151 40625911,E-Mail: mailto:nils.ritter@soprasteria.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/83319/6131614OTS: ISS Software GmbH