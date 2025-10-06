    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain
    JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Die neuen Fünfjahresziele des Baustoffekonzerns entsprächen in etwa ihren vorherigen Erwartungen, schrieb Glynis Johnson in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Von einigen Beobachtern habe sie vorab vorsichtige Einschätzungen gehört./gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 03:41 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 92,38EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Glynis Johnson
    Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 141,10
    Kursziel alt: 141,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


