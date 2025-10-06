    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 62 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte im Schlussquartal nur ein vierprozentiges organisches Umsatzwachstum sowie einen dreiprozentigen Rückgang beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) verzeichnen, die Jahresziele aber trotzdem problemlos erreichen, schrieb Falko Friedrichs in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 48,16EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Falko Friedrichs
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 61
    Kursziel alt: 62
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


