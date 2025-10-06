EV Digital Invest AG: Eigenverwaltete Insolvenz eröffnet!
Ein unerwarteter Wendepunkt für die EV Digital Invest AG: Mit der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung am 1. Oktober 2025 durch das Amtsgericht Charlottenburg beginnt ein spannender Verhandlungsprozess.
- Am 1. Oktober 2025 wurde über das Vermögen der EV Digital Invest AG ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet.
- Das zuständige Amtsgericht ist das Amtsgericht Charlottenburg, Aktenzeichen 3605 IN 4639/25.
- Die Gesellschaft führt derzeit fortgeschrittene Verhandlungen, um den Geschäftsbetrieb oder wesentliche Betriebsteile an Dritte zu veräußern.
- Die potenziellen Käufer planen, das Geschäft unter einer anderen Marke fortzuführen.
- Die bisherigen Anleger und deren Investitionen bleiben von der Insolvenz unberührt.
- Die ISIN der EV Digital Invest AG lautet DE000A3DD6W5 und die WKN ist A3DD6W.
Der nächste wichtige Termin, MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz, bei EV Digital Invest ist am 01.11.2025.
Der Kurs von EV Digital Invest lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0903EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,99 % im
Minus.
+1,26 %
-3,05 %
+13,57 %
-54,83 %
-93,54 %
-98,95 %
-99,42 %
