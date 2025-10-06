Impulse für die Zukunft der Audiobranche / Audio-Programmschiene der BLM auf den #MTM25

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTV Group AktievorwärtsNachrichten zu STV Group

    München (ots) - "Hören, was ist!" Und was künftig sein wird. Zum Audiotag am
    Donnerstag, 23. Oktober 2025, lädt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien
    (BLM) im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN im House of Communication zu spannenden
    Panels ein, die zentrale Zukunftsfragen der Branche betreffen. Der
    programmatische Titel des Audiogipfels "Hören, was ist! Wie Audio zwischen KI,
    Plattformlogik und Reformdruck Nähe schafft" gibt die Richtung vor. Dieses Thema
    diskutieren: Valerie Weber (Antenne Bayern), Ingrid Thurner (ORF), Thomas
    Hinrichs (BR), Matthias Pfaff (Regiocast) und Carolin Häublein (RTL Radio
    Deutschland).

    BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege erwartet wichtige Impulse vom Audiogipfel
    (https://medientage.de/programm/panel/?id=613) : "Die Radiosender stehen unter
    Transformationsdruck und müssen eine Gratwanderung schaffen: Wie kann Künstliche
    Intelligenz genutzt werden, ohne die Stärke des Radios - die Nähe zur
    Hörerschaft - zu verlieren? Und wie können die Sender gleichzeitig
    wirtschaftlich erfolgreich bleiben? Auf den Medientagen München bekommen wir
    live erste Eindrücke davon: Unser KI-Kompetenzzentrum Medien (KI.M) präsentiert
    Prototypen (https://medientage.de/programm/panel/?id=659) , die im neuen
    KI.M-Reallabor in der BLM getestet wurden."

    Weitere Impulse für die Audiowelt wird es in den BLM-Panels "What's Next?"
    (https://medientage.de/programm/panel/?id=614) , "Radio und die Creator Eonony"
    (https://medientage.de/programm/panel/?id=612) (Natürliche Feinde oder Perfect
    match?) und der Session "Zwischen Streaming-Beliebigkeit und KI-Revolution"
    (https://medientage.de/programm/panel/?id=611) (Wie wir mit Musik heute noch
    relevant sind) geben.

    Um den Podcast-Markt im Umbruch geht es im Panel "Alles nur noch Show?"
    (https://medientage.de/programm/panel/?id=615) . Im Anschluss daran geben
    Podcaster Ulf Buermeyer und Cathrin Jacob (ARD) Antworten auf die Frage: "Retten
    Podcasts den Journalismus?". (https://medientage.de/programm/panel/?id=616) Wie
    eine ganze Generation als Hörerschaft für das Radio gerettet werden kann, zeigt
    die Erfolgsstory von Boom-Radio aus Großbritannien. Gründer David Lloyd ist als
    Speaker beim BLM-Panel "How to build a Home for a Generation"
    (https://medientage.de/programm/panel/?id=602) zu Gast.

    Alle BLM-Audiopanels im Überblick
    (https://www.blm.de/de/wir-fuer-sie/blm-events/blm-panels-medientage-2025.cfm)
    sind auf der BLM-Website zu finden.

    Pressekontakt:

    Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)
    Bettina Pregel
    Stv. Pressesprecherin
    Tel.: 089 63808-318
    E-Mail: mailto:bettina.pregel@blm.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62483/6131682
    OTS: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
