Zwischen KI und Reformdruck
Impulse für die Zukunft der Audiobranche / Audio-Programmschiene der BLM auf den #MTM25
München (ots) - "Hören, was ist!" Und was künftig sein wird. Zum Audiotag am
Donnerstag, 23. Oktober 2025, lädt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien
(BLM) im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN im House of Communication zu spannenden
Panels ein, die zentrale Zukunftsfragen der Branche betreffen. Der
programmatische Titel des Audiogipfels "Hören, was ist! Wie Audio zwischen KI,
Plattformlogik und Reformdruck Nähe schafft" gibt die Richtung vor. Dieses Thema
diskutieren: Valerie Weber (Antenne Bayern), Ingrid Thurner (ORF), Thomas
Hinrichs (BR), Matthias Pfaff (Regiocast) und Carolin Häublein (RTL Radio
Deutschland).
BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege erwartet wichtige Impulse vom Audiogipfel
(https://medientage.de/programm/panel/?id=613) : "Die Radiosender stehen unter
Transformationsdruck und müssen eine Gratwanderung schaffen: Wie kann Künstliche
Intelligenz genutzt werden, ohne die Stärke des Radios - die Nähe zur
Hörerschaft - zu verlieren? Und wie können die Sender gleichzeitig
wirtschaftlich erfolgreich bleiben? Auf den Medientagen München bekommen wir
live erste Eindrücke davon: Unser KI-Kompetenzzentrum Medien (KI.M) präsentiert
Prototypen (https://medientage.de/programm/panel/?id=659) , die im neuen
KI.M-Reallabor in der BLM getestet wurden."
Weitere Impulse für die Audiowelt wird es in den BLM-Panels "What's Next?"
(https://medientage.de/programm/panel/?id=614) , "Radio und die Creator Eonony"
(https://medientage.de/programm/panel/?id=612) (Natürliche Feinde oder Perfect
match?) und der Session "Zwischen Streaming-Beliebigkeit und KI-Revolution"
(https://medientage.de/programm/panel/?id=611) (Wie wir mit Musik heute noch
relevant sind) geben.
Um den Podcast-Markt im Umbruch geht es im Panel "Alles nur noch Show?"
(https://medientage.de/programm/panel/?id=615) . Im Anschluss daran geben
Podcaster Ulf Buermeyer und Cathrin Jacob (ARD) Antworten auf die Frage: "Retten
Podcasts den Journalismus?". (https://medientage.de/programm/panel/?id=616) Wie
eine ganze Generation als Hörerschaft für das Radio gerettet werden kann, zeigt
die Erfolgsstory von Boom-Radio aus Großbritannien. Gründer David Lloyd ist als
Speaker beim BLM-Panel "How to build a Home for a Generation"
(https://medientage.de/programm/panel/?id=602) zu Gast.
Alle BLM-Audiopanels im Überblick
(https://www.blm.de/de/wir-fuer-sie/blm-events/blm-panels-medientage-2025.cfm)
sind auf der BLM-Website zu finden.
Pressekontakt:
Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)
Bettina Pregel
Stv. Pressesprecherin
Tel.: 089 63808-318
E-Mail: mailto:bettina.pregel@blm.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62483/6131682
OTS: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien
