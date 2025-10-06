Impulse für die Zukunft der Audiobranche / Audio-Programmschiene der BLM auf den #MTM25

München (ots) - "Hören, was ist!" Und was künftig sein wird. Zum Audiotag am

Donnerstag, 23. Oktober 2025, lädt die Bayerische Landeszentrale für neue Medien

(BLM) im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN im House of Communication zu spannenden

Panels ein, die zentrale Zukunftsfragen der Branche betreffen. Der

programmatische Titel des Audiogipfels "Hören, was ist! Wie Audio zwischen KI,

Plattformlogik und Reformdruck Nähe schafft" gibt die Richtung vor. Dieses Thema

diskutieren: Valerie Weber (Antenne Bayern), Ingrid Thurner (ORF), Thomas

Hinrichs (BR), Matthias Pfaff (Regiocast) und Carolin Häublein (RTL Radio

Deutschland).



BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege erwartet wichtige Impulse vom Audiogipfel

(https://medientage.de/programm/panel/?id=613) : "Die Radiosender stehen unter

Transformationsdruck und müssen eine Gratwanderung schaffen: Wie kann Künstliche

Intelligenz genutzt werden, ohne die Stärke des Radios - die Nähe zur

Hörerschaft - zu verlieren? Und wie können die Sender gleichzeitig

wirtschaftlich erfolgreich bleiben? Auf den Medientagen München bekommen wir

live erste Eindrücke davon: Unser KI-Kompetenzzentrum Medien (KI.M) präsentiert

Prototypen (https://medientage.de/programm/panel/?id=659) , die im neuen

KI.M-Reallabor in der BLM getestet wurden."





Weitere Impulse für die Audiowelt wird es in den BLM-Panels "What's Next?"

(https://medientage.de/programm/panel/?id=614) , "Radio und die Creator Eonony"

(https://medientage.de/programm/panel/?id=612) (Natürliche Feinde oder Perfect

match?) und der Session "Zwischen Streaming-Beliebigkeit und KI-Revolution"

(https://medientage.de/programm/panel/?id=611) (Wie wir mit Musik heute noch

relevant sind) geben.



Um den Podcast-Markt im Umbruch geht es im Panel "Alles nur noch Show?"

(https://medientage.de/programm/panel/?id=615) . Im Anschluss daran geben

Podcaster Ulf Buermeyer und Cathrin Jacob (ARD) Antworten auf die Frage: "Retten

Podcasts den Journalismus?". (https://medientage.de/programm/panel/?id=616) Wie

eine ganze Generation als Hörerschaft für das Radio gerettet werden kann, zeigt

die Erfolgsstory von Boom-Radio aus Großbritannien. Gründer David Lloyd ist als

Speaker beim BLM-Panel "How to build a Home for a Generation"

(https://medientage.de/programm/panel/?id=602) zu Gast.



Alle BLM-Audiopanels im Überblick

(https://www.blm.de/de/wir-fuer-sie/blm-events/blm-panels-medientage-2025.cfm)

sind auf der BLM-Website zu finden.



