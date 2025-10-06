    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Stabile Sparquote täuscht über wachsende Unterschiede hinweg (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - Kolak: Junge Menschen wollen sparen, können es aber kaum
    - Familien und Menschen mit geringem Einkommen brauchen Unterstützung
    - Beratung und finanzielle Bildung bleiben Schlüssel

    Zum 101. Weltspartag zeigt sich beim Blick auf die Spargewohnheiten der
    Deutschen ein differenziertes Bild: Das Sparbewusstsein in der Bevölkerung ist
    hoch - viele Menschen erkennen die Notwendigkeit, Rücklagen zu bilden.
    Gleichzeitig liegt die vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
    Raiffeisenbanken (BVR) prognostizierte Sparquote der privaten Haushalte für 2025
    bei 10,4 Prozent und für 2026 bei 10,6 Prozent. Damit bewegt sie sich zwar im
    Bereich des langjährigen Durchschnitts und im internationalen Vergleich auf
    hohem Niveau, doch hinter der Zahl verbergen sich große Unterschiede zwischen
    den Altersgruppen und Einkommensschichten.

    Besonders junge Menschen zeigen ein ausgeprägtes Sparbewusstsein, das zuletzt
    stärker als bei allen anderen Altersgruppen gestiegen ist. Gleichzeitig sind die
    finanziellen Spielräume begrenzt. Bei den 14- bis 19-Jährigen übersteigt die
    Sparnotwendigkeit das tatsächliche Sparvolumen um das Dreifache, bei den 20- bis
    29-Jährigen um das Doppelte. Diese Diskrepanz zeigt den Handlungsbedarf beim
    Vermögensaufbau junger Menschen.

    "Wer früh sparen will, darf nicht allein gelassen werden. Förderinstrumente wie
    die geplante Frühstart-Rente, steuerliche Anreize und unbürokratische
    Vorsorgemodelle sind entscheidend, um gerade Familien und Menschen mit geringem
    Einkommen beim Vermögensaufbau in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten zu
    unterstützen", sagt Marija Kolak, Präsidentin des BVR.

    Immer mehr Menschen investieren in Aktien und Fonds - ein Zeichen wachsender
    Renditeorientierung. Gleichzeitig bleibt ein großer Teil des Vermögens in
    verzinsten Einlagen. Diese bieten zwar nur eine geringere Rendite, sind dafür
    aber sicher und jederzeit verfügbar - und können je nach Lebenssituation und
    Zielsetzung durchaus sinnvoll sein.

    Die Vielfalt an Anlageformen eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den
    Vermögensaufbau. Entscheidend ist, dass die gewählte Strategie zur persönlichen
    Situation, zu den individuellen Zielen und zur eigenen Risikopräferenz passt. Um
    diese Entscheidungen fundiert treffen zu können, braucht es Orientierung - und
    genau hier kommt qualifizierte Beratung und finanzielle Bildung ins Spiel.

    "Finanzielle Bildung und qualifizierte Beratung sind entscheidend, um das
    Sparverhalten nachhaltig zu stärken und passende Anlageentscheidungen zu
    ermöglichen. Die Genossenschaftsbanken leisten hier mit ihrem breiten
    Beratungsangebot einen wichtigen Beitrag", so Kolak weiter. Vermögensbildung
    dürfe kein Privileg sein, sondern müsse für alle erreichbar bleiben.

    Die aktuelle BVR-Studie zum Weltspartag aus der Reihe Volkswirtschaft Kompakt
    ist im Internet unter http://www.bvr.de , Publikationen, Volkswirtschaft
    abrufbar.

    Drei druckfähige Pressegrafiken stehen in der Bilddatenbank im Pressebereich von
    http://www.bvr.de zum Download zur Verfügung.

