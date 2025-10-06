Flatexdegiro auf Rekordhoch nach Kursverdoppelung 2025

Im laufenden Börsenjahr hat sich der Aktienkurs des Online-Brokers mehr als verdoppelt, vom Zwischentief Ende 2022 knapp unter 6 Euro sogar mehr als verfünffacht. Dem waren allerdings 18 Monate mit herben Verlusten unter heftigen Kursschwankungen vorausgegangen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu einem Rekordhoch haben sich zum Wochenauftakt die Aktien von Flatexdegiro aufgeschwungen. Am Montagmittag stieg der Kurs um 5,7 Prozent und ließ erstmals die runde Marke von 30 Euro hinter sich. Der bisherige Höchststand datierte vom Sommer 2021 bei 29,70 Euro.

Analyst Simon Keller von Hauck Aufhäuser IB hatte jüngst von einer "strukturellen Wachstumsstory" geschrieben. Und darauf verwiesen, dass die wichtige Kennziffer des durchschnittlichen täglichen Handelsumsatzes im August auf Jahressicht um 9 Prozent gestiegen war. Im September beschleunigte sich das Wachstum dann nach Angaben des Unternehmens auf 35 Prozent nochmals deutlich.

Flatexdegiro ist nach der Kurs-Rally in diesem Jahr an der Börse gut 3,3 Milliarden Euro wert. Knapp ein Fünftel der Aktien hält der Gründer und Verleger Bernd Förtsch, dessen Paket somit gut 600 Millionen Euro wert ist./bek/ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 30,38 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 12:36 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +10,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,55 %. Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,33 Mrd.. flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -17,76 %/+5,26 % bedeutet.



