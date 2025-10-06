Explosives Kursziel: Top-Analysten entfesseln Tesla-Hype

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Mit zwei Teasern hat Tesla vor der Präsentation eines neuen Produkts am Dienstag einen Countdown initiiert, der Investoren weltweit elektrisiert. Schon im Vorfeld reagiert der Markt: Die Aktie zog deutlich an!

    Kurz vor der Präsentation eines neuen Produktes am Dienstag hat Tesla ein Zeichen gesetzt: Mit zwei kryptischen Teasern hat der Elektropionier einen Countdown initiiert, der Investoren weltweit elektrisiert. Ein Video zeigt ein Rad samt der Zahl "10/7", ein zweites gewährt nur einen Blick auf Scheinwerfer, offenbar aus einem Fahrzeug.

    Schon im Vorfeld reagiert der Markt darauf euphorisch: Die Tesla-Aktie zog im außerbörslichen Handel deutlich an. Einige Marktteilnehmer sehen darin eine gezielte Strategie, um Aufmerksamkeit und Vorfreude für ein neues Modell zu schüren. Zusätzliche Spannung kommt aus den Rahmenbedingungen: In den USA endeten kürzlich die Elektroauto-Steuergutschriften, was den Druck auf Tesla erhöht, mit einem attraktiveren Modellsegment gegenzusteuern.

    Als wahrscheinlichstes Szenario gilt inzwischen die Enthüllung einer abgespeckten, günstigeren Variante des Model Y. Die Hinweise: Produktionspläne, die bereits erste Modelle in diesem Sommer vorsahen, und Medienberichte, wonach Tesla das Fahrzeug rund 20 Prozent günstiger in der Herstellung anpeilt.

    Doch Spekulationen über einen neuen Roadster oder futuristische Technologien aus dem KI- oder Robotik-Umfeld kursieren ebenso heftig. Tesla selbst hält sich bedeckt und liefert mit seinen Beschwörungen einen Mysterium-Faktor.

    Parallel zur morgendlichen Vorfreude ziehen auch Analysten nach. Morgan Stanley stufte die Tesla-Aktie jüngst auf "Overweight" hoch und hob das Kursziel erheblich von 160 US-Dollar auf 220 US-Dollar an. Damit signalisiert die Bank, dass sie weiter erhebliches Aufwärtspotenzial sieht – trotz des bereits kräftigen Kursanstiegs.

    Morgan Stanley stützt diese Einschätzung auf Erwartungen steigender DRAM- und EV-Komponentenpreise sowie auf die anhaltende Rolle von Tesla als Innovationsmotor. Branchenkontakte prophezeien zweistellige Preissteigerungen bei Bauteilen im kommenden Quartal, was den Margendruck abfedern könnte.

    Andere Analystenhäuser reagieren ebenfalls: So haben Piper Sandler, Rosenblatt, UBS und TD Cowen ihre Kursziele für Tesla angehoben – als Zeichen einer breiteren Einschätzungsverschiebung im Markt.

    Die Optimisten setzen auf eine Kombination aus Timing, Neuerung und Marktpsychologie. Tesla könnte mit dem neuen Modell eine strategische Antwort auf den Wegfall von Subventionen liefern. Oder: Der große Reveal bleibt eine Inszenierung, ohne Substanz dahinter.

    Ob Rallye fortgesetzt oder nur ein kurzer Rausch – das Ergebnis von Teslas Präsentation am Dienstag könnte den Kursverlauf deutlich prägen. Anleger wie Beobachter halten den Atem an – denn selten war eine Enthüllung mit so vielen offenen Fragen und so hohem Einsatz geladen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,33 % und einem Kurs von 376,6EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 13:06 Uhr) gehandelt.


