DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gael de-Bray erhöhte in seinem am Montag vorliegenden Ausblick seine Ergebnisschätzungen (EPS) etwas. Die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen dürften seiner Einschätzung nach die Talsohle bei den Margen markieren. Zudem dürfte der Logistikdienstleister den Ausblick für die Barmittelentwicklung (FCF) im Bereich SCS (Lösungen zur Optimierung von Lieferketten) anheben und zu den Profiteuren der deutschen Infrastruktur-Investitionen zählen. Dazu kämen die wieder anziehenden Investitionen in Logistik und die anhaltenden Kostensenkungsmaßnahmen./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 57,85EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

