DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Klöckner & Co auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die am 5. November anstehenden Quartalszahlen des Stahlhändlers dürften vom weiter schwachen Makro-Umfeld, den rückläufigen Stahlpreisen in Europa und den USA sowie der dort gesunkenen Nachfrage geprägt sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,83 % und einem Kurs von 5,72EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.