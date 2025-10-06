DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die US-Zulassung für das Medikament Rhapsido mit dem Wirkstoff Remibrutinib werte er als kleines Plus für den Pharmakonzern, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 113,2EUR auf Lang & Schwarz (06. Oktober 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 120
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte