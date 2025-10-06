    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    Advanced Micro Devices - Aktie steigt rasant +25,96 % - 06.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Advanced Micro Devices Aktie bisher um +25,96 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Advanced Micro Devices Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    AMD ist ein Schlüsselakteur im Halbleitermarkt, der sich durch innovative Produkte und starke Konkurrenzfähigkeit auszeichnet.

    Advanced Micro Devices Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Advanced Micro Devices Aktie. Sie steigt um +25,96 % auf 176,42. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Advanced Micro Devices investiert war, konnte einen Gewinn von +20,75 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Advanced Micro Devices Aktie damit um +3,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,66 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Advanced Micro Devices +17,61 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,77 % geändert.

    Advanced Micro Devices Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,68 %
    1 Monat +9,66 %
    3 Monate +20,75 %
    1 Jahr -9,32 %

    Informationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Advanced Micro Devices Aktien. Damit ist das Unternehmen 249,43 Mrd.EUR wert.

    Advanced Micro Devices Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Advanced Micro Devices Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Micro Devices Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Advanced Micro Devices

    +25,62 %
    +31,12 %
    +39,05 %
    +52,12 %
    +14,00 %
    +156,86 %
    +143,31 %
    +10.752,44 %
    +5.682,38 %
    ISIN:US0079031078WKN:863186



