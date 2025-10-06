    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "Think Inside The Box"

    Flüssigkeitskarton-Branche setzt starkes Zeichen für nachhaltige Verpackung

    Berlin (ots) - Mit einer eindrucksvollen Aktion im politischen Zentrum Berlins
    hat der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN) am
    Mittwoch seine neue Kampagne "Think Inside The Box" vorgestellt. Highlight der
    Veranstaltung war ein 3,50 Meter hoher, begehbarer Flüssigkeitskarton, der durch
    das Regierungsviertel über die Spree fuhr.

    Der überdimensionale Flüssigkeitskarton wurde zur Ausstellungsfläche: Im Inneren
    erwarteten die Gäste 18 aufgedruckte Botschaften, die zentrale Vorteile des
    Kartons beleuchteten. Die Visualisierung bot Raum für Austausch und neue
    Perspektiven. Das Motto lädt dazu ein, gängige Denkmuster zu hinterfragen und
    Verpackungslösungen differenziert zu betrachten.

    Innovation und Verantwortung in der Verpackungswirtschaft

    Im Rahmen des Events diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie und
    Handel sowie NGOs, Bundestag und Behörden über die aktuellen Herausforderungen
    der Verpackungswirtschaft. In Zeiten wachsender Regulierung stehen Verpackungen
    zunehmend im Fokus politischer Diskussionen. Die Anforderungen an Materialien
    und Wiederverwertbarkeit steigen, während öffentliche Debatten häufig auf
    vereinfachte Gegensätze wie Einweg vs. Mehrweg verkürzt werden.

    Einigkeit bestand darin, dass praxisnahe Regeln, Technologieoffenheit und
    Planungssicherheit notwendig sind, um Investitionen in die Kreislaufwirtschaft
    zu ermöglichen und den Erfolg der EU-Verpackungsverordnung PPWR (Packaging and
    Packaging Waste Regulation) zu sichern.

    FKN-Vorsitzender Stephan Karl betonte in seiner Eröffnungsrede:

    "Der Flüssigkeitskarton ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.
    Mit unserer Kampagne zeigen wir: Verpackung ist ein Innovationsthema - und ein
    Schlüssel zur nachhaltigen Ressourcennutzung."

    Der Flüssigkeitskarton erfüllt bereits heute viele Anforderungen an eine
    nachhaltige Verpackung. "Mit der Kampagne zeigen wir: Unsere Branche ist bereit,
    Verantwortung zu übernehmen - aber wir erwarten von der Politik
    Planungssicherheit und eine gezielte Förderung von Innovationen. Es darf nicht
    sein, dass ausgerechnet der Flüssigkeitskarton übermäßig mit Kosten belastet
    wird", unterstrich Martin Schröder, Geschäftsführer des FKN.

    Pressekontakt:

    Victoria Krasnov
    Managerin Kommunikation
    Tel. +49 1514 6387322
    mailto:v.krasnov@getraenkekarton.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16022/6131723
    OTS: Fachverband Kartonverpackung für flüssige Nahrungsmittel e.V.




    Verfasst von news aktuell
