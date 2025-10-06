Flüssigkeitskarton-Branche setzt starkes Zeichen für nachhaltige Verpackung

Berlin (ots) - Mit einer eindrucksvollen Aktion im politischen Zentrum Berlins

hat der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN) am

Mittwoch seine neue Kampagne "Think Inside The Box" vorgestellt. Highlight der

Veranstaltung war ein 3,50 Meter hoher, begehbarer Flüssigkeitskarton, der durch

das Regierungsviertel über die Spree fuhr.



Der überdimensionale Flüssigkeitskarton wurde zur Ausstellungsfläche: Im Inneren

erwarteten die Gäste 18 aufgedruckte Botschaften, die zentrale Vorteile des

Kartons beleuchteten. Die Visualisierung bot Raum für Austausch und neue

Perspektiven. Das Motto lädt dazu ein, gängige Denkmuster zu hinterfragen und

Verpackungslösungen differenziert zu betrachten.





Innovation und Verantwortung in der Verpackungswirtschaft



Im Rahmen des Events diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie und

Handel sowie NGOs, Bundestag und Behörden über die aktuellen Herausforderungen

der Verpackungswirtschaft. In Zeiten wachsender Regulierung stehen Verpackungen

zunehmend im Fokus politischer Diskussionen. Die Anforderungen an Materialien

und Wiederverwertbarkeit steigen, während öffentliche Debatten häufig auf

vereinfachte Gegensätze wie Einweg vs. Mehrweg verkürzt werden.



Einigkeit bestand darin, dass praxisnahe Regeln, Technologieoffenheit und

Planungssicherheit notwendig sind, um Investitionen in die Kreislaufwirtschaft

zu ermöglichen und den Erfolg der EU-Verpackungsverordnung PPWR (Packaging and

Packaging Waste Regulation) zu sichern.



FKN-Vorsitzender Stephan Karl betonte in seiner Eröffnungsrede:



"Der Flüssigkeitskarton ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.

Mit unserer Kampagne zeigen wir: Verpackung ist ein Innovationsthema - und ein

Schlüssel zur nachhaltigen Ressourcennutzung."



Der Flüssigkeitskarton erfüllt bereits heute viele Anforderungen an eine

nachhaltige Verpackung. "Mit der Kampagne zeigen wir: Unsere Branche ist bereit,

Verantwortung zu übernehmen - aber wir erwarten von der Politik

Planungssicherheit und eine gezielte Förderung von Innovationen. Es darf nicht

sein, dass ausgerechnet der Flüssigkeitskarton übermäßig mit Kosten belastet

wird", unterstrich Martin Schröder, Geschäftsführer des FKN.



Pressekontakt:



Victoria Krasnov

Managerin Kommunikation

Tel. +49 1514 6387322

mailto:v.krasnov@getraenkekarton.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16022/6131723

OTS: Fachverband Kartonverpackung für flüssige Nahrungsmittel e.V.







