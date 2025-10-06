"Think Inside The Box"
Flüssigkeitskarton-Branche setzt starkes Zeichen für nachhaltige Verpackung
Berlin (ots) - Mit einer eindrucksvollen Aktion im politischen Zentrum Berlins
hat der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN) am
Mittwoch seine neue Kampagne "Think Inside The Box" vorgestellt. Highlight der
Veranstaltung war ein 3,50 Meter hoher, begehbarer Flüssigkeitskarton, der durch
das Regierungsviertel über die Spree fuhr.
Der überdimensionale Flüssigkeitskarton wurde zur Ausstellungsfläche: Im Inneren
erwarteten die Gäste 18 aufgedruckte Botschaften, die zentrale Vorteile des
Kartons beleuchteten. Die Visualisierung bot Raum für Austausch und neue
Perspektiven. Das Motto lädt dazu ein, gängige Denkmuster zu hinterfragen und
Verpackungslösungen differenziert zu betrachten.
hat der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN) am
Mittwoch seine neue Kampagne "Think Inside The Box" vorgestellt. Highlight der
Veranstaltung war ein 3,50 Meter hoher, begehbarer Flüssigkeitskarton, der durch
das Regierungsviertel über die Spree fuhr.
Der überdimensionale Flüssigkeitskarton wurde zur Ausstellungsfläche: Im Inneren
erwarteten die Gäste 18 aufgedruckte Botschaften, die zentrale Vorteile des
Kartons beleuchteten. Die Visualisierung bot Raum für Austausch und neue
Perspektiven. Das Motto lädt dazu ein, gängige Denkmuster zu hinterfragen und
Verpackungslösungen differenziert zu betrachten.
Innovation und Verantwortung in der Verpackungswirtschaft
Im Rahmen des Events diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie und
Handel sowie NGOs, Bundestag und Behörden über die aktuellen Herausforderungen
der Verpackungswirtschaft. In Zeiten wachsender Regulierung stehen Verpackungen
zunehmend im Fokus politischer Diskussionen. Die Anforderungen an Materialien
und Wiederverwertbarkeit steigen, während öffentliche Debatten häufig auf
vereinfachte Gegensätze wie Einweg vs. Mehrweg verkürzt werden.
Einigkeit bestand darin, dass praxisnahe Regeln, Technologieoffenheit und
Planungssicherheit notwendig sind, um Investitionen in die Kreislaufwirtschaft
zu ermöglichen und den Erfolg der EU-Verpackungsverordnung PPWR (Packaging and
Packaging Waste Regulation) zu sichern.
FKN-Vorsitzender Stephan Karl betonte in seiner Eröffnungsrede:
"Der Flüssigkeitskarton ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.
Mit unserer Kampagne zeigen wir: Verpackung ist ein Innovationsthema - und ein
Schlüssel zur nachhaltigen Ressourcennutzung."
Der Flüssigkeitskarton erfüllt bereits heute viele Anforderungen an eine
nachhaltige Verpackung. "Mit der Kampagne zeigen wir: Unsere Branche ist bereit,
Verantwortung zu übernehmen - aber wir erwarten von der Politik
Planungssicherheit und eine gezielte Förderung von Innovationen. Es darf nicht
sein, dass ausgerechnet der Flüssigkeitskarton übermäßig mit Kosten belastet
wird", unterstrich Martin Schröder, Geschäftsführer des FKN.
Pressekontakt:
Victoria Krasnov
Managerin Kommunikation
Tel. +49 1514 6387322
mailto:v.krasnov@getraenkekarton.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16022/6131723
OTS: Fachverband Kartonverpackung für flüssige Nahrungsmittel e.V.
Im Rahmen des Events diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Industrie und
Handel sowie NGOs, Bundestag und Behörden über die aktuellen Herausforderungen
der Verpackungswirtschaft. In Zeiten wachsender Regulierung stehen Verpackungen
zunehmend im Fokus politischer Diskussionen. Die Anforderungen an Materialien
und Wiederverwertbarkeit steigen, während öffentliche Debatten häufig auf
vereinfachte Gegensätze wie Einweg vs. Mehrweg verkürzt werden.
Einigkeit bestand darin, dass praxisnahe Regeln, Technologieoffenheit und
Planungssicherheit notwendig sind, um Investitionen in die Kreislaufwirtschaft
zu ermöglichen und den Erfolg der EU-Verpackungsverordnung PPWR (Packaging and
Packaging Waste Regulation) zu sichern.
FKN-Vorsitzender Stephan Karl betonte in seiner Eröffnungsrede:
"Der Flüssigkeitskarton ist nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.
Mit unserer Kampagne zeigen wir: Verpackung ist ein Innovationsthema - und ein
Schlüssel zur nachhaltigen Ressourcennutzung."
Der Flüssigkeitskarton erfüllt bereits heute viele Anforderungen an eine
nachhaltige Verpackung. "Mit der Kampagne zeigen wir: Unsere Branche ist bereit,
Verantwortung zu übernehmen - aber wir erwarten von der Politik
Planungssicherheit und eine gezielte Förderung von Innovationen. Es darf nicht
sein, dass ausgerechnet der Flüssigkeitskarton übermäßig mit Kosten belastet
wird", unterstrich Martin Schröder, Geschäftsführer des FKN.
Pressekontakt:
Victoria Krasnov
Managerin Kommunikation
Tel. +49 1514 6387322
mailto:v.krasnov@getraenkekarton.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16022/6131723
OTS: Fachverband Kartonverpackung für flüssige Nahrungsmittel e.V.
Autor folgen