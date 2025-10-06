Nicotine Pouch Report 2025
Starkes Wachstum im deutschen Markt für Nikotinbeutel hält an (FOTO)
Berlin (ots) - Immer mehr Raucher*innen wechseln zu Nikotinbeuteln und sorgen
damit für anhaltendes Wachstum. Dies ist das Kernergebnis des Nicotine Pouch
Report 2025 (https://www.haypp.com/de/nikotinbericht/2025) , den der
Online-Händler Haypp einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit The Northerner
veröffentlicht. Fast zwei Drittel der Nutzer*innen (61 %) kommen vom Tabak zum
Beutel, 47 Prozent verwenden Nikotinbeutel, um mit dem Rauchen aufzuhören. Zu
den durch Nikotinbeutel ersetzten Produkten gehören auch E-Zigaretten (35 %) und
Snus (25 %).
Interesse an rauchfreien Alternativen steigt
Interesse an rauchfreien Alternativen steigt
Der deutsche Markt für Nikotinbeutel verzeichnete im Jahr 2024 ein Wachstum von
37 Prozent und übertraf damit das Wachstum des Vorjahres (+34 %). Zu den
wichtigsten Wachstumstreibern gehören die Online-Verfügbarkeit, die Diskretion
der Anbieter und das zunehmende Interesse an rauchfreien Alternativen. 94
Prozent der ehemaligen Raucher*innen geben an, sich nach dem Umstieg besser zu
fühlen. Hinzu kommt, dass Nikotinbeutel von den Verbraucher*innen als deutlich
weniger schädlich als Zigaretten wahrgenommen werden (Risikobewertung: 4,8
gegenüber 8,9 auf einer Skala von 1 bis 10).
Onlinehandel schneidet im Jugendschutz deutlich besser ab
Wie im Vorjahr waren auch 2024 rund zwei Drittel der Nutzer männlich. Allerdings
stieg der Anteil von Frauen von 36 auf 39 Prozent. Über alle Zielgruppen hinweg
konsumieren Nutzer*innen im Schnitt 4,4 Dosen pro Woche. Die höchste
Nutzungsrate ist bei Menschen zwischen 35 und 54 Jahren zu beobachten.
Nicht einmal jeder Zehnte (9 %) hat mit dem Konsum bereits vor seinem 18.
Lebensjahr begonnen. In Deutschland ist der Verkauf von Nikotin-Pouches an
Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Für den Verkauf gelten deshalb strenge
Vorschriften für Altersnachweise. Im Onlinehandel funktioniert dies offenbar
wesentlich besser: Drei von vier Käufer*innen geben an, im Internet einer
Altersprüfung unterzogen worden zu sein. Im stationären Handel wird hingegen
nicht einmal jede*r Zweite kontrolliert (46 %).
Bayern im Konsum vorne
Mit der höchsten Pro-Kopf-Kaufquote im Bundesdurchschnitt liegt der Freistaat
Bayern an der Spitze. Hier kommen die Verbraucher*innen auf satte 204 Prozent
des Bundesdurchschnitts. Die niedrigsten Raten finden sich dagegen in
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
Die drei wichtigsten Kaufkriterien sind Stärke (70 %), Preis (63 %) und
Geschmack (50 %). Hier dominiert mit Abstand Minze: 82 Prozent aller im Jahr
2024 verkauften Dosen enthielten diese Geschmacksnote.
Den vollständigen Nikotinbericht 2025
(https://www.haypp.com/de/nikotinbericht/2025) finden Sie hier.
Pressekontakt:
Lisa Hottes
Head of PR & External Affairs DACH
Haypp Group
Tel.: +49 151 412 531 76
E-Mail: mailto:lisa.hottes@hayppgroup.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156104/6131726
OTS: Haypp
