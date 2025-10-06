Starkes Wachstum im deutschen Markt für Nikotinbeutel hält an (FOTO)

Berlin (ots) - Immer mehr Raucher*innen wechseln zu Nikotinbeuteln und sorgen

damit für anhaltendes Wachstum. Dies ist das Kernergebnis des Nicotine Pouch

Report 2025 (https://www.haypp.com/de/nikotinbericht/2025) , den der

Online-Händler Haypp einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit The Northerner

veröffentlicht. Fast zwei Drittel der Nutzer*innen (61 %) kommen vom Tabak zum

Beutel, 47 Prozent verwenden Nikotinbeutel, um mit dem Rauchen aufzuhören. Zu

den durch Nikotinbeutel ersetzten Produkten gehören auch E-Zigaretten (35 %) und

Snus (25 %).



Interesse an rauchfreien Alternativen steigt





Der deutsche Markt für Nikotinbeutel verzeichnete im Jahr 2024 ein Wachstum von37 Prozent und übertraf damit das Wachstum des Vorjahres (+34 %). Zu denwichtigsten Wachstumstreibern gehören die Online-Verfügbarkeit, die Diskretionder Anbieter und das zunehmende Interesse an rauchfreien Alternativen. 94Prozent der ehemaligen Raucher*innen geben an, sich nach dem Umstieg besser zufühlen. Hinzu kommt, dass Nikotinbeutel von den Verbraucher*innen als deutlichweniger schädlich als Zigaretten wahrgenommen werden (Risikobewertung: 4,8gegenüber 8,9 auf einer Skala von 1 bis 10).Onlinehandel schneidet im Jugendschutz deutlich besser abWie im Vorjahr waren auch 2024 rund zwei Drittel der Nutzer männlich. Allerdingsstieg der Anteil von Frauen von 36 auf 39 Prozent. Über alle Zielgruppen hinwegkonsumieren Nutzer*innen im Schnitt 4,4 Dosen pro Woche. Die höchsteNutzungsrate ist bei Menschen zwischen 35 und 54 Jahren zu beobachten.Nicht einmal jeder Zehnte (9 %) hat mit dem Konsum bereits vor seinem 18.Lebensjahr begonnen. In Deutschland ist der Verkauf von Nikotin-Pouches anJugendliche unter 18 Jahren verboten. Für den Verkauf gelten deshalb strengeVorschriften für Altersnachweise. Im Onlinehandel funktioniert dies offenbarwesentlich besser: Drei von vier Käufer*innen geben an, im Internet einerAltersprüfung unterzogen worden zu sein. Im stationären Handel wird hingegennicht einmal jede*r Zweite kontrolliert (46 %).Bayern im Konsum vorneMit der höchsten Pro-Kopf-Kaufquote im Bundesdurchschnitt liegt der FreistaatBayern an der Spitze. Hier kommen die Verbraucher*innen auf satte 204 Prozentdes Bundesdurchschnitts. Die niedrigsten Raten finden sich dagegen inMecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.Die drei wichtigsten Kaufkriterien sind Stärke (70 %), Preis (63 %) undGeschmack (50 %). Hier dominiert mit Abstand Minze: 82 Prozent aller im Jahr2024 verkauften Dosen enthielten diese Geschmacksnote.Den vollständigen Nikotinbericht 2025(https://www.haypp.com/de/nikotinbericht/2025) finden Sie hier.Pressekontakt:Lisa HottesHead of PR & External Affairs DACHHaypp GroupTel.: +49 151 412 531 76E-Mail: mailto:lisa.hottes@hayppgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156104/6131726OTS: Haypp