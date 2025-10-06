Starkes Wachstum im deutschen Markt für Nikotinbeutel hält an (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHaypp Group AktievorwärtsNachrichten zu Haypp Group

    Berlin (ots) - Immer mehr Raucher*innen wechseln zu Nikotinbeuteln und sorgen
    damit für anhaltendes Wachstum. Dies ist das Kernergebnis des Nicotine Pouch
    Report 2025 (https://www.haypp.com/de/nikotinbericht/2025) , den der
    Online-Händler Haypp einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit The Northerner
    veröffentlicht. Fast zwei Drittel der Nutzer*innen (61 %) kommen vom Tabak zum
    Beutel, 47 Prozent verwenden Nikotinbeutel, um mit dem Rauchen aufzuhören. Zu
    den durch Nikotinbeutel ersetzten Produkten gehören auch E-Zigaretten (35 %) und
    Snus (25 %).

    Interesse an rauchfreien Alternativen steigt

    Der deutsche Markt für Nikotinbeutel verzeichnete im Jahr 2024 ein Wachstum von
    37 Prozent und übertraf damit das Wachstum des Vorjahres (+34 %). Zu den
    wichtigsten Wachstumstreibern gehören die Online-Verfügbarkeit, die Diskretion
    der Anbieter und das zunehmende Interesse an rauchfreien Alternativen. 94
    Prozent der ehemaligen Raucher*innen geben an, sich nach dem Umstieg besser zu
    fühlen. Hinzu kommt, dass Nikotinbeutel von den Verbraucher*innen als deutlich
    weniger schädlich als Zigaretten wahrgenommen werden (Risikobewertung: 4,8
    gegenüber 8,9 auf einer Skala von 1 bis 10).

    Onlinehandel schneidet im Jugendschutz deutlich besser ab

    Wie im Vorjahr waren auch 2024 rund zwei Drittel der Nutzer männlich. Allerdings
    stieg der Anteil von Frauen von 36 auf 39 Prozent. Über alle Zielgruppen hinweg
    konsumieren Nutzer*innen im Schnitt 4,4 Dosen pro Woche. Die höchste
    Nutzungsrate ist bei Menschen zwischen 35 und 54 Jahren zu beobachten.

    Nicht einmal jeder Zehnte (9 %) hat mit dem Konsum bereits vor seinem 18.
    Lebensjahr begonnen. In Deutschland ist der Verkauf von Nikotin-Pouches an
    Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Für den Verkauf gelten deshalb strenge
    Vorschriften für Altersnachweise. Im Onlinehandel funktioniert dies offenbar
    wesentlich besser: Drei von vier Käufer*innen geben an, im Internet einer
    Altersprüfung unterzogen worden zu sein. Im stationären Handel wird hingegen
    nicht einmal jede*r Zweite kontrolliert (46 %).

    Bayern im Konsum vorne

    Mit der höchsten Pro-Kopf-Kaufquote im Bundesdurchschnitt liegt der Freistaat
    Bayern an der Spitze. Hier kommen die Verbraucher*innen auf satte 204 Prozent
    des Bundesdurchschnitts. Die niedrigsten Raten finden sich dagegen in
    Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

    Die drei wichtigsten Kaufkriterien sind Stärke (70 %), Preis (63 %) und
    Geschmack (50 %). Hier dominiert mit Abstand Minze: 82 Prozent aller im Jahr
    2024 verkauften Dosen enthielten diese Geschmacksnote.

    Den vollständigen Nikotinbericht 2025
    (https://www.haypp.com/de/nikotinbericht/2025) finden Sie hier.

