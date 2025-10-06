Renommierte Auszeichnung für besonders erfolgreiche Marketingkommunikation (FOTO)

München, Hamburg (ots) - PAYBACK, EDEKA und Netto Marken-Discount dürfen sich

gemeinsam über eine der bekanntesten Auszeichnungen für erfolgreiche

Marketingkommunikation freuen: Für die Kampagne zum Start ihrer Partnerschaft im

Januar 2025 erhalten sie den "Effie Germany 2025 Award" in Bronze. Im Fokus der

Effie-Einreichung stand die PAYBACK Verbund App mit außergewöhnlichen Aktionen

und Nutzeraktivierungen, über welche möglichst viele Kundinnen und Kunden für

die neue Partnerschaft von PAYBACK und dem EDEKA-Verbund begeistert werden

sollten.



Und dies ist mit riesigem Erfolg gelungen: PAYBACK wuchs von 31 Millionen

aktiven Kundinnen und Kunden im Dezember 2024 auf aktuell 35 Millionen, die

PAYBACK Verbund App nutzen jetzt 17 Millionen Kunden im Vergleich zu 11

Millionen vor der Kampagne. "Wir freuen uns riesig, dass wir bei unserer ersten

Effie-Einreichung gleich eine Platzierung geholt haben", so PAYBACK

Geschäftsführer Dominik Dommick. "Dieser Preis steht für uns nicht nur für eine

besonders effektive, sondern für eine im wahrsten Sinne des Wortes

ausgezeichnete Partnerschaft. Der Effie ist ein Ritterschlag für unsere noch

junge Zusammenarbeit", so Dommick.





Die Verleihung der Effie Germany Awards findet am 13. November 2025 in Leipzig

statt.



Über PAYBACK



PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über

35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von

mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm

- viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen

erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder

eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die

praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen,

Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Nutzerinnen und

Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als

"kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP

ist 19facher "Top Employer" und wurde vor kurzem zum "Leading Innovator 2026"

ernannt.



