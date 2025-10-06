PAYBACK, EDEKA und Netto gewinnen Effie Award / Krönung der neuen Partnerschaft
Renommierte Auszeichnung für besonders erfolgreiche Marketingkommunikation (FOTO)
München, Hamburg (ots) - PAYBACK, EDEKA und Netto Marken-Discount dürfen sich
gemeinsam über eine der bekanntesten Auszeichnungen für erfolgreiche
Marketingkommunikation freuen: Für die Kampagne zum Start ihrer Partnerschaft im
Januar 2025 erhalten sie den "Effie Germany 2025 Award" in Bronze. Im Fokus der
Effie-Einreichung stand die PAYBACK Verbund App mit außergewöhnlichen Aktionen
und Nutzeraktivierungen, über welche möglichst viele Kundinnen und Kunden für
die neue Partnerschaft von PAYBACK und dem EDEKA-Verbund begeistert werden
sollten.
Und dies ist mit riesigem Erfolg gelungen: PAYBACK wuchs von 31 Millionen
aktiven Kundinnen und Kunden im Dezember 2024 auf aktuell 35 Millionen, die
PAYBACK Verbund App nutzen jetzt 17 Millionen Kunden im Vergleich zu 11
Millionen vor der Kampagne. "Wir freuen uns riesig, dass wir bei unserer ersten
Effie-Einreichung gleich eine Platzierung geholt haben", so PAYBACK
Geschäftsführer Dominik Dommick. "Dieser Preis steht für uns nicht nur für eine
besonders effektive, sondern für eine im wahrsten Sinne des Wortes
ausgezeichnete Partnerschaft. Der Effie ist ein Ritterschlag für unsere noch
junge Zusammenarbeit", so Dommick.
Die Verleihung der Effie Germany Awards findet am 13. November 2025 in Leipzig
statt.
Über PAYBACK
PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über
35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von
mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm
- viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen
erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder
eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die
praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen,
Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Nutzerinnen und
Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als
"kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP
ist 19facher "Top Employer" und wurde vor kurzem zum "Leading Innovator 2026"
ernannt.
statt.
