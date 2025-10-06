    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    PAYBACK, EDEKA und Netto gewinnen Effie Award / Krönung der neuen Partnerschaft

    Renommierte Auszeichnung für besonders erfolgreiche Marketingkommunikation (FOTO)

    München, Hamburg (ots) - PAYBACK, EDEKA und Netto Marken-Discount dürfen sich
    gemeinsam über eine der bekanntesten Auszeichnungen für erfolgreiche
    Marketingkommunikation freuen: Für die Kampagne zum Start ihrer Partnerschaft im
    Januar 2025 erhalten sie den "Effie Germany 2025 Award" in Bronze. Im Fokus der
    Effie-Einreichung stand die PAYBACK Verbund App mit außergewöhnlichen Aktionen
    und Nutzeraktivierungen, über welche möglichst viele Kundinnen und Kunden für
    die neue Partnerschaft von PAYBACK und dem EDEKA-Verbund begeistert werden
    sollten.

    Und dies ist mit riesigem Erfolg gelungen: PAYBACK wuchs von 31 Millionen
    aktiven Kundinnen und Kunden im Dezember 2024 auf aktuell 35 Millionen, die
    PAYBACK Verbund App nutzen jetzt 17 Millionen Kunden im Vergleich zu 11
    Millionen vor der Kampagne. "Wir freuen uns riesig, dass wir bei unserer ersten
    Effie-Einreichung gleich eine Platzierung geholt haben", so PAYBACK
    Geschäftsführer Dominik Dommick. "Dieser Preis steht für uns nicht nur für eine
    besonders effektive, sondern für eine im wahrsten Sinne des Wortes
    ausgezeichnete Partnerschaft. Der Effie ist ein Ritterschlag für unsere noch
    junge Zusammenarbeit", so Dommick.

    Die Verleihung der Effie Germany Awards findet am 13. November 2025 in Leipzig
    statt.

    Über PAYBACK

    PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über
    35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von
    mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm
    - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen
    erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder
    eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die
    praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen,
    Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Nutzerinnen und
    Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als
    "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP
    ist 19facher "Top Employer" und wurde vor kurzem zum "Leading Innovator 2026"
    ernannt.

    Pressekontakt:

    Nina Purtscher-Grass
    Mobil: 0172 94 30 713
    mailto:nina.purtscher@PAYBACK.net
    PAYBACK.Group | PAYBACK.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/6131727
    OTS: PAYBACK GmbH




