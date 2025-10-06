KfW und Berlin starten bundesweit ersten vollständig digitalen Prozess

Frankfurt am Main (ots) -



- Gewerbe- und Steueranmeldung erstmals komplett digital über die

Gründerplattform-App möglich

- Berlin setzt als erstes Bundesland neues Verfahren im Regelbetrieb um

- Nahtlose Datenübertragung in die Berliner Gewerbeämter



Die KfW und das Land Berlin setzen gemeinsam bundesweit neue Maßstäbe:

Gründerinnen und Gründer in Berlin können ab sofort die Gewerbeanmeldung und die

steuerliche Anmeldung beim Finanzamt in einem einzigen digitalen Vorgang über

die Gründerplattform-App der KfW erledigen und darüber auch direkt elektronisch

an das Finanzamt übermitteln.





So funktioniert der neue Prozess



- Schritt 1: Gründerinnen und Gründer beantworten in der App einen interaktiven

Fragebogen zu ihrem Vorhaben.

- Schritt 2: Die Antworten erzeugen automatisch die Formulare für die

Gewerbeanmeldung und die steuerliche Anmeldung - gebündelt in einem Antrag.

- Schritt 3: Die App übermittelt die Daten zur Gewerbeanmeldung digital an die

Berliner Ämter.

- Schritt 4: Notwendige Gebühren können sofort über das E-Payment-System des

Landes Berlin in der Gründerplattform-App beglichen werden.



Damit sind zwei zentrale Schritte der Gründung erledigt - schnell, sicher und

papierlos. Das bisherige Doppelverfahren bei zwei verschiedenen Behörden

entfällt. Das Projekt startet in Berlin und verschlankt den Gründungsprozess

dort erheblich. Das Ziel ist eine bundesweit einheitliche, vollständig digitale

Gründung innerhalb von 24 Stunden.



Melanie Kehr, Vorständin für die inländische Förderung der KfW : "Gründungen

sind wesentliche Motoren unserer Wettbewerbsfähigkeit. Durch den vollständig

digitalen Gründungsprozess in Berlin steigern wir die Attraktivität des

Wirtschaftsstandorts Deutschland für kreative Unternehmerinnen und Unternehmer

und fördern gleichzeitig Innovation und Wachstum." Die digitale Gewerbeanmeldung

über die Gründerplattform-App reduziert bürokratische Hürden und vereinfacht den

Anmeldeprozess erheblich. "Dies ist ein entscheidender Schritt nach vorn für

Berliner Gründerinnen und Gründer", so Kehr.



Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes

Berlin: "Schnell, sicher und digital - ab heute können Gründerinnen und Gründer

in Berlin ihr Unternehmen mit nur wenigen Klicks per App anmelden. In

Zusammenarbeit mit der KfW machen wir unsere Stadt damit bundesweit zur

Vorreiterin und zeigen, wie durch konsequente Digitalisierung der Verwaltung

Bürokratie abgebaut und die Wirtschaft gestärkt werden kann. Das neue Verfahren

ist Teil des Berliner Digitalen Wirtschaftsservice DIWI, mit dem wir bis Ende

dieses Jahres mehr als 300 einzelne Verwaltungsdienstleistungen für die

Wirtschaft anbieten werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung für unser Ziel,

Berlin zum Innovationsstandort Nummer eins in Europa zu entwickeln."



Zur Gründerplattform der KfW:



Die Gründerplattform ist ein innovativer und kostenfreier Förderansatz, der den

bürokratischen Herausforderungen im Gründungsprozess entgegentritt.

Interessierte können dort ihr Geschäftsmodell entwickeln, ihren Businessplan

erstellen sowie über ein breites Partnernetzwerk Unterstützung erhalten. Die

Plattform hat bereits mehr als 100.000 Gründerinnen und Gründern begleitet.



Zum Digitalen Wirtschaftsservice (DIWI) Berlin:



Die digitale Gewerbemeldung ist in Berlin bereits seit Jahren mit hohen

Fallzahlen etabliert. Zuletzt erfolgten im Jahr 2024 über 80 Prozent der

Anmeldungen in der Hauptstadt digital. Neu ist die enge Verzahnung mit der

steuerlichen Anmeldung über die Gründerplattform-App der KfW.



Weitere Informationen finden Sie direkt auf der Plattform: Gründerplattform -

Der Baukasten für dein Business (https://gruenderplattform.de/?kfwmc=kk.o.cont.p

resse.na.na.na.gruendung-nachfolge.na.na.na.na.na.na)



Eine Grafik zum Thema digitale Gewerbeanmeldung finden Sie zum Download unter:

Grafik Gründerplattform (https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Pressematerial/Grafi

ken-PE/Grafik-Gr%C3%BCnderplattform.png)



