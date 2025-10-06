    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KfW und Berlin starten bundesweit ersten vollständig digitalen Prozess

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Gewerbe- und Steueranmeldung erstmals komplett digital über die
    Gründerplattform-App möglich
    - Berlin setzt als erstes Bundesland neues Verfahren im Regelbetrieb um
    - Nahtlose Datenübertragung in die Berliner Gewerbeämter

    Die KfW und das Land Berlin setzen gemeinsam bundesweit neue Maßstäbe:
    Gründerinnen und Gründer in Berlin können ab sofort die Gewerbeanmeldung und die
    steuerliche Anmeldung beim Finanzamt in einem einzigen digitalen Vorgang über
    die Gründerplattform-App der KfW erledigen und darüber auch direkt elektronisch
    an das Finanzamt übermitteln.

    So funktioniert der neue Prozess

    - Schritt 1: Gründerinnen und Gründer beantworten in der App einen interaktiven
    Fragebogen zu ihrem Vorhaben.
    - Schritt 2: Die Antworten erzeugen automatisch die Formulare für die
    Gewerbeanmeldung und die steuerliche Anmeldung - gebündelt in einem Antrag.
    - Schritt 3: Die App übermittelt die Daten zur Gewerbeanmeldung digital an die
    Berliner Ämter.
    - Schritt 4: Notwendige Gebühren können sofort über das E-Payment-System des
    Landes Berlin in der Gründerplattform-App beglichen werden.

    Damit sind zwei zentrale Schritte der Gründung erledigt - schnell, sicher und
    papierlos. Das bisherige Doppelverfahren bei zwei verschiedenen Behörden
    entfällt. Das Projekt startet in Berlin und verschlankt den Gründungsprozess
    dort erheblich. Das Ziel ist eine bundesweit einheitliche, vollständig digitale
    Gründung innerhalb von 24 Stunden.

    Melanie Kehr, Vorständin für die inländische Förderung der KfW : "Gründungen
    sind wesentliche Motoren unserer Wettbewerbsfähigkeit. Durch den vollständig
    digitalen Gründungsprozess in Berlin steigern wir die Attraktivität des
    Wirtschaftsstandorts Deutschland für kreative Unternehmerinnen und Unternehmer
    und fördern gleichzeitig Innovation und Wachstum." Die digitale Gewerbeanmeldung
    über die Gründerplattform-App reduziert bürokratische Hürden und vereinfacht den
    Anmeldeprozess erheblich. "Dies ist ein entscheidender Schritt nach vorn für
    Berliner Gründerinnen und Gründer", so Kehr.

    Franziska Giffey, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes
    Berlin: "Schnell, sicher und digital - ab heute können Gründerinnen und Gründer
    in Berlin ihr Unternehmen mit nur wenigen Klicks per App anmelden. In
    Zusammenarbeit mit der KfW machen wir unsere Stadt damit bundesweit zur
    Vorreiterin und zeigen, wie durch konsequente Digitalisierung der Verwaltung
    Bürokratie abgebaut und die Wirtschaft gestärkt werden kann. Das neue Verfahren
    ist Teil des Berliner Digitalen Wirtschaftsservice DIWI, mit dem wir bis Ende
    dieses Jahres mehr als 300 einzelne Verwaltungsdienstleistungen für die
    Wirtschaft anbieten werden. Das ist eine wichtige Voraussetzung für unser Ziel,
    Berlin zum Innovationsstandort Nummer eins in Europa zu entwickeln."

    Zur Gründerplattform der KfW:

    Die Gründerplattform ist ein innovativer und kostenfreier Förderansatz, der den
    bürokratischen Herausforderungen im Gründungsprozess entgegentritt.
    Interessierte können dort ihr Geschäftsmodell entwickeln, ihren Businessplan
    erstellen sowie über ein breites Partnernetzwerk Unterstützung erhalten. Die
    Plattform hat bereits mehr als 100.000 Gründerinnen und Gründern begleitet.

    Zum Digitalen Wirtschaftsservice (DIWI) Berlin:

    Die digitale Gewerbemeldung ist in Berlin bereits seit Jahren mit hohen
    Fallzahlen etabliert. Zuletzt erfolgten im Jahr 2024 über 80 Prozent der
    Anmeldungen in der Hauptstadt digital. Neu ist die enge Verzahnung mit der
    steuerlichen Anmeldung über die Gründerplattform-App der KfW.

    Weitere Informationen finden Sie direkt auf der Plattform: Gründerplattform -
    Der Baukasten für dein Business (https://gruenderplattform.de/?kfwmc=kk.o.cont.p
    resse.na.na.na.gruendung-nachfolge.na.na.na.na.na.na)

    Eine Grafik zum Thema digitale Gewerbeanmeldung finden Sie zum Download unter:
    Grafik Gründerplattform (https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Pressematerial/Grafi
    ken-PE/Grafik-Gr%C3%BCnderplattform.png)

