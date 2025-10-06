GOLDMAN SACHS stuft Kering auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering von 160 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Quartals-Umsatzzahlen dürften auf Konzernebene wie bei der Marke Gucci deutliche Rückgänge weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen belegen, schrieb Louise Singlehurst in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Auch wegen der neuen Personalien für den Chefposten sowie den Gucci-Kreativdirektor dürfte der Fokus aber stärker auf der künftigen Geschäftsentwicklung liegen. Die jüngsten Ankündigungen des Luxusgüterkonzerns beinhalteten zwar langfristiges Potenzial. Für die kommenden 12 Monate bleibt sie aber vorsichtig./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 17:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 293,5EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Louise Singlehurst

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



