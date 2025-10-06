    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKering AktievorwärtsNachrichten zu Kering
    GOLDMAN SACHS stuft Kering auf 'Sell'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering von 160 auf 180 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die am 22. Oktober anstehenden Quartals-Umsatzzahlen dürften auf Konzernebene wie bei der Marke Gucci deutliche Rückgänge weitgehend im Rahmen der Konsensschätzungen belegen, schrieb Louise Singlehurst in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Auch wegen der neuen Personalien für den Chefposten sowie den Gucci-Kreativdirektor dürfte der Fokus aber stärker auf der künftigen Geschäftsentwicklung liegen. Die jüngsten Ankündigungen des Luxusgüterkonzerns beinhalteten zwar langfristiges Potenzial. Für die kommenden 12 Monate bleibt sie aber vorsichtig./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 17:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 293,5EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Louise Singlehurst
    Analysiertes Unternehmen: Kering
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 180
    Kursziel alt: 160
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


