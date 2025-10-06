CRRC EV präsentiert zwei vollelektrische Busse und führt ein digital-intelligentes, kohlenstoffarmes urbanes Transportsystem ein, um die intelligente urbane Mobilität neu zu definieren

Auf der Messe stellte CRRC EV auch seine digitale und intelligente Lösung für kohlenstoffarme urbane Transportsysteme (die „Lösung") vor und festigte damit seine Führungsposition in den Bereichen Nutzfahrzeugsysteme mit neuen Energien, Technologien für saubere Energie (Wind/Solar/Speicherung) und Kompetenzen entlang der gesamten Industriekette.

BRÜSSEL, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- CRRC Electric Vehicle Co., Ltd. (CRRC EV), eine Tochtergesellschaft der CRRC Corporation Ltd., hat auf dem Busworld Europe 2025 Congress (Busworld 2025), der am 4. Oktober in Brüssel, Belgien, eröffnet wurde, zwei bahnbrechende vollelektrische Busse vorgestellt.

Der für den high‑end Reiseverkehr konzipierte Premium-Elektrobus EU12C kombiniert eine 800-V-Architektur mit einer Spitzenleistung von 480 kW und einem Drehmoment von 5.100 N•m, um Steigungen von über 30 % zu bewältigen. Seine schlanke, aerodynamische Karosserie und sein fortschrittlicher Antriebsstrang ermöglichen eine Reichweite von bis zu 550 km mit einer einzigen Ladung und unterstützen gleichzeitig ultraschnelles Laden, um Ausfallzeiten zu minimieren.

Der ED12 vollelektrische Doppeldeckerbus kann bis zu 126 Fahrgäste befördern und bietet unter ESORT-Bedingungen eine Reichweite von bis zu 560 km pro Ladung. Er verfügt über ein leichtes Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung der Serie 6000, die auch in Hochgeschwindigkeitszügen verwendet wird, und verspricht eine Lebensdauer von 20 Jahren. Der Bus ist außerdem mit einer 10‑Schicht-Batteriesicherheitsarchitektur ausgestattet.

Das System von CRRC EV umfasst vier Stufen für eine umfassende Transitlösung:

Das Smart Cloud Brain (TOCC) ist eine zentrale Plattform, die Big Data, KI und IoT vereint, um eine durchgängige Erfassung, Übertragung, Analyse und Anwendung zu ermöglichen, die das Präzisionsmanagement und die Entscheidungsfindung im Nahverkehr in Echtzeit verbessert.

ist eine zentrale Plattform, die Big Data, KI und IoT vereint, um eine durchgängige Erfassung, Übertragung, Analyse und Anwendung zu ermöglichen, die das Präzisionsmanagement und die Entscheidungsfindung im Nahverkehr in Echtzeit verbessert. Das Urban MaaS (Mobility as a Service) priorisiert den Nahverkehr mit KI-gesteuerter Fahrplanerstellung, On-Demand-Fahrdienstvermittlung und intelligenter Wartung. Das zweistufige Netz besteht aus U-Bahnen, intelligenten Schienenfahrzeugen und Bussen als Rückgrat, mit Nebenstrecken und Mikro-Shuttles für die letzte Meile. In Zhuzhou werden im Rahmen des Pilotprojekts „Yunshang Bus" fünf CRRC H05-Fahrzeuge auf Abruf eingesetzt. Die monatlichen Einnahmen sind mehr als zehnmal so hoch wie die von Buslinien mit festen Routen.

priorisiert den Nahverkehr mit KI-gesteuerter Fahrplanerstellung, On-Demand-Fahrdienstvermittlung und intelligenter Wartung. Das zweistufige Netz besteht aus U-Bahnen, intelligenten Schienenfahrzeugen und Bussen als Rückgrat, mit Nebenstrecken und Mikro-Shuttles für die letzte Meile. In Zhuzhou werden im Rahmen des Pilotprojekts „Yunshang Bus" fünf CRRC H05-Fahrzeuge auf Abruf eingesetzt. Die monatlichen Einnahmen sind mehr als zehnmal so hoch wie die von Buslinien mit festen Routen. Smart Logistics integriert den öffentlichen Nahverkehr in die Logistik, um die Kosten für die Zustellung auf der letzten Meile um 50 Prozent zu senken und gleichzeitig die Effizienz um 40 Prozent zu steigern.

integriert den öffentlichen Nahverkehr in die Logistik, um die Kosten für die Zustellung auf der letzten Meile um 50 Prozent zu senken und gleichzeitig die Effizienz um 40 Prozent zu steigern. Durch schrittweise, szenariobasierte Upgrades implementiert die Green Infrastructure eine Fahrzeug-Straße-Cloud-Integration mit SL3-Wahrnehmung an wichtigen städtischen Kreuzungen und unterstützt damit autonomes Fahren, intelligente Verkehrssteuerung und vernetzte Dienste.

CRRC nutzt sein umfassendes Know-how entlang der gesamten Industriekette im Bereich neuer Energiekomponenten und sauberer Energielösungen, um nachhaltige Mobilität zu schaffen. Der Sektor „Wind-Solar-Wasserstoff-Fahrzeuge" von CRRC erzeugt jährlich 32,5 Milliarden Kilowattstunden sauberen Strom und reduziert den CO2-Ausstoß um 40 Millionen Tonnen. Das Unternehmen engagiert sich für die Innovation und Integration umweltfreundlicherer und intelligenterer urbaner Verkehrssysteme weltweit.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2789131/crrc_ev.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2789132/crrc_ev_photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bus-world-2025-crrc-ev-prasentiert-zwei-vollelektrische-busse-und-fuhrt-ein-digital-intelligentes-kohlenstoffarmes-urbanes-transportsystem-ein-um-die-intelligente-urbane-mobilitat-neu-zu-definieren-302575736.html