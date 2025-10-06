NextGen Digital gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2 Millionen Dollar bekannt

Vancouver, BC – 6. Oktober 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. („NextGen“ oder das “Unternehmen”) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 5.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,40 Dollar pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 Dollar (das „Angebot“) durchführen wird.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,60 Dollar innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab Abschluss des Angebots.

Die Optionsscheine unterliegen einer vorzeitigen Verfallsklausel, sodass, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen (die „Premium-Handelstage“) während der Laufzeit der Optionsscheine 0,90 Dollar übersteigt, das Verfallsdatum auf 30 Kalendertage vorverlegt wird (die „Vorverfallsklausel“). Die Aktivierung der Beschleunigungsklausel wird per Pressemitteilung bekannt gegeben, und die 30-Tage-Frist beginnt sieben Tage nach dem letzten Premium-Handelstag.

Das Unternehmen kann Vermittlungsprovisionen für das Angebot in Höhe des von den Richtlinien der Canadian Securities Exchange („CSE“) zugelassenen Betrags zahlen. Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot für die Unternehmensentwicklung, das Marketing und das allgemeine Betriebskapital verwenden.

„Da digitale Vermögenswerte und künstliche Intelligenz in der heutigen Wirtschaft immer mehr an Bedeutung gewinnen, glauben wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen“, sagte Matthew Priebe, Chief Executive Officer von NextGen. „Bitcoin hat ein Allzeithoch erreicht, wir generieren Einnahmen durch das Staking unseres Bittensor und wir sehen eine enorme Chance, durch die gemeinsame Entwicklung von KI-fokussierten Subnetzen mit realen Anwendungen, wie Sprachverarbeitung und prädiktive Analytik, eine führende Position im Bittensor-Ökosystem einzunehmen. Wir konzentrieren uns darauf, die Lücke zwischen Web3, digitalen Assets und Infrastruktur sowie Kapitalmärkten zu schließen – diese Fortschritte im Bittensor-Ökosystem sowie unsere ergänzenden Technologievorhaben dienen alle diesem Ziel.“