    OpenAI geht auch mit Chipkonzern AMD Milliardenpakt für KI-Rechenzentren ein

    Für Sie zusammengefasst
    • OpenAI kauft Chips von AMD für Milliarden-Dollar-Deal.
    • 6 Gigawatt Leistung für KI-Rechenzentren geplant.
    • AMD erwartet Umsatz von mehreren zehn Milliarden Dollar.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der ChatGPT-Betreiber OpenAI besorgt sich auch beim Chipkonzern AMD für mehrere Milliarden Dollar Ausrüstung für seine KI-Rechenzentren. AMD soll dafür insgesamt Chips mit einer Leistungsaufnahme von 6 Gigawatt an OpenAI liefern, wie das Unternehmen am Montag in Santa Clara (Kalifornien) mitteilte. Der Halbleiterhersteller soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit der Ausstattung der Datencenter von OpenAI beginnen. "Unsere Partnerschaft mit OpenAI wird AMD voraussichtlich Umsätze in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar einbringen und gleichzeitig den Ausbau der KI-Infrastruktur von OpenAI beschleunigen", sagte AMD-Finanzchefin Jean Hu laut Mitteilung. AMD-Aktien sprangen im vorbörslichen US-Handel um gut ein Viertel auf 208 Dollar hoch.

    Im Zuge der Partnerschaft stellt AMD dem Anbieter von Tools rund um Künstliche Intelligenz (KI) zudem 160 Millionen eigene Aktien in Aussicht. Gemessen am vorbörslichen Aktienkurs hätte der Deal mit den Papieren einen Wert von mehr als 33 Milliarden Dollar. Allerdings ist der Erhalt der Aktien an bestimmte Bedingungen und das Erreichen von Meilensteinen geknüpft.

    Jüngst hatte auch AMD-Rivale und Chipgigant Nvidia Investitionspläne von bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI bekanntgegeben, für die wiederum OpenAI Chips bei Nvidia bezieht. AMD hat sich bislang schwergetan, mit Börsenschwergewicht Nvidia bei den sehr lukrativen KI-Chips mitzuhalten. Der Börsenwert von AMD lag gemessen am jüngsten Schlusskurs bei gut 267 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung von Nvidia zog mit dem KI-Hype in den vergangenen Jahren auf knapp 4,6 Billionen Dollar an und ist damit der weltweit wertvollste Konzern. AMD bietet neben den für KI-Anwendungen besonders geeigneten Grafikrechenchips auch CPU-Prozessoren an./men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,21 % und einem Kurs von 175,3 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +29,34 %/+41,96 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
