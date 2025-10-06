'FT'
BASF kurz vor dem Verkauf der Lacke-Sparte an Carlyle
- BASF in Exklusivgesprächen mit Carlyle für Lacke-Geschäft
- Verkauf könnte 7 Milliarden Euro einbringen, Umbau läuft
- Lacke-Sparte erzielt 3,8 Milliarden Euro Umsatz jährlich
LONDON (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF könnte laut einem Pressebericht einen Käufer für sein Lacke-Geschäft gefunden haben. Der Dax-Konzern befinde sich in Exklusivgesprächen mit dem Finanzinvestor Carlyle , der andere Interessenten ausgestochen habe, schreibt die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Transaktion käme im Fall einer Einigung auf ein Volumen von rund sieben Milliarden Euro. Der geplante Verkauf ist ein weiterer Schritt im laufenden Umbau des Chemie-Riesen, der schon länger unter einer allgemeinen Branchenflaute leidet. Die BASF-Aktie reagierte am frühen Montagnachmittag aber nur kurz mit deutlicheren Gewinnen, die dann rasch wieder schmolzen. Zuletzt notierte sie rund ein halbes Prozent im Plus.
Wichtige Kunden der Lacke-Sparte etwa kommen aus der deutschen Autobranche, die auch wegen der Konkurrenz aus China und des Verschlafens des E-Autobooms in Teilen der Welt mit Problemen ringt. Laut BASF-Angaben erzielt die Lacke-Sparte mit 10.300 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 3,8 Milliarden Euro.
BASF hatte erst vergangene Woche mitgeteilt, den Verkauf des brasilianischen Geschäfts mit Bautenanstrichen an Sherwin-Williams für 1,15 Milliarden US-Dollar abgeschlossen zu haben. Konzernchef Markus Kamieth hatte sich zudem zuversichtlich gezeigt, den Verkauf der Lacke-Sparte unter Dach und Fach bringen zu können./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 44,34 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,46 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 39,37 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der BASF Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -9,21 %/+18,02 % bedeutet.
Sonderangebote gab es nur sehr kurz. Ich meine, daß der Mut hier belohnt wird. Nach den Zahlen schaue ich hier nicht. Ich habe von BASF eine Vorstellung,
Der neue Verbundstandort in China und jetzt noch die Erfolgsmeldung über die Serienproduktion von Kathodenmaterialien für Feststoffbatterien (https://www.basf.com/global/de/media/news-releases/2025/08/p…): BASF wird seinen Weg gehen. Halt nur nicht mehr in Ludwigshafen, sondern in anderen Teilen des Planeten, z.B. in China.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66371470-basf-aktie-verkaufen-der-abstieg-geht-weiter-index-rausschmiss-trifft-den-chemiekonzern-hart-012.htm