AKTIE IM FOKUS
Chip-Deal mit OpenAI katapultiert AMD vorbörslich hoch
- AMD-Aktien steigen um 28% nach OpenAI-Partnerschaft.
- Vertrag bringt AMD mehrere Milliarden US-Dollar ein.
- OpenAI kann bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erwerben.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von AMD haben am Montag im vorbörslichen Handel mit einem kräftigen Kursplus auf die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des Halbleiterkonzerns 28 Prozent höher bei 210 US-Dollar. Das wäre im offiziellen Handel an der Technologiebörse Nasdaq der höchste Stand seit dem Rekordhoch bei 227 Dollar vor rund anderthalb Jahren.
Wie AMD mitteilte, hat der Halbleiterkonzern einen mehrjährigen Vertrag mit OpenAI zur Lieferung KI-Prozessoren geschlossen. Daraus würden AMD mehrere zehn Milliarden US-Dollar an neuen Erlösen zufließen. Der Vertrag berge zudem die Option, dass Open AI bis zu 160 Millionen AMD-Aktien bei Erreichen bestimmter "Meilensteine" erwirbt./edh/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie
Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,58 % und einem Kurs von 175,8 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +31,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 309,83 Mrd..
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -50,50 %/-34,87 % bedeutet.
