    AKTIE IM FOKUS

    Chip-Deal mit OpenAI katapultiert AMD vorbörslich hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • AMD-Aktien steigen um 28% nach OpenAI-Partnerschaft.
    • Vertrag bringt AMD mehrere Milliarden US-Dollar ein.
    • OpenAI kann bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erwerben.
    AKTIE IM FOKUS - Chip-Deal mit OpenAI katapultiert AMD vorbörslich hoch
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von AMD haben am Montag im vorbörslichen Handel mit einem kräftigen Kursplus auf die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI reagiert. Zuletzt notierten die Papiere des Halbleiterkonzerns 28 Prozent höher bei 210 US-Dollar. Das wäre im offiziellen Handel an der Technologiebörse Nasdaq der höchste Stand seit dem Rekordhoch bei 227 Dollar vor rund anderthalb Jahren.

    Wie AMD mitteilte, hat der Halbleiterkonzern einen mehrjährigen Vertrag mit OpenAI zur Lieferung KI-Prozessoren geschlossen. Daraus würden AMD mehrere zehn Milliarden US-Dollar an neuen Erlösen zufließen. Der Vertrag berge zudem die Option, dass Open AI bis zu 160 Millionen AMD-Aktien bei Erreichen bestimmter "Meilensteine" erwirbt./edh/stk

    Advanced Micro Devices

    ISIN:US0079031078WKN:863186

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,58 % und einem Kurs von 175,8 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +31,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 309,83 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -50,50 %/-34,87 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
