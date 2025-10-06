Chip-Deal mit OpenAI katapultiert AMD vorbörslich hoch

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,58 % und einem Kurs von 175,8 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um +31,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 309,83 Mrd..

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,00USD. Von den letzten 2 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 125,00USD was eine Bandbreite von -50,50 %/-34,87 % bedeutet.