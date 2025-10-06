Börsen Update Europa - 06.10. - FTSE Athex 20 stark +1,39 %

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Der DAX steht aktuell (13:59:59) bei 24.443,89 PKT und steigt um +0,34 %.
    Top-Werte: Hannover Rueck +2,38 %, Münchener Rück +2,08 %, BMW +1,84 %
    Flop-Werte: Deutsche Bank -1,26 %, Airbus -1,24 %, Infineon Technologies -1,11 %

    Der MDAX bewegt sich bei 31.083,23 PKT und steigt um +0,49 %.
    Top-Werte: Redcare Pharmacy +10,23 %, flatexDEGIRO +5,82 %, United Internet +3,46 %
    Flop-Werte: Lanxess -2,09 %, Delivery Hero -1,55 %, Aroundtown -1,54 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.758,43 PKT und steigt um +0,65 %.
    Top-Werte: SILTRONIC AG +5,98 %, SUESS MicroTec +5,03 %, Jenoptik +3,97 %
    Flop-Werte: PNE -3,63 %, SMA Solar Technology -2,00 %, Infineon Technologies -1,11 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:59) bei 5.646,40 PKT und steigt um 0,00 %.
    Top-Werte: ASML Holding +2,89 %, Münchener Rück +2,08 %, BMW +1,84 %
    Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,87 %, Vinci -2,99 %, AXA -2,90 %

    Der ATX steht aktuell (14:00:04) bei 4.764,50 PKT und fällt um -0,22 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,20 %, voestalpine +2,79 %, Lenzing +2,06 %
    Flop-Werte: BAWAG Group -1,44 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,55 %, Immofinanz -0,52 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.552,29 PKT und steigt um +0,37 %.
    Top-Werte: Swiss Re +2,38 %, Logitech International +1,91 %, Zurich Insurance Group +1,48 %
    Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,05 %, UBS Group 0,00 %, Holcim +0,16 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.982,53 PKT und fällt um -1,05 %.
    Top-Werte: ArcelorMittal +2,81 %, Stellantis +0,80 %, STMicroelectronics +0,78 %
    Flop-Werte: Societe Generale -4,85 %, BNP Paribas (A) -3,87 %, ENGIE -3,63 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.747,02 PKT und gewinnt bisher +0,81 %.
    Top-Werte: Tele2 (B) +2,24 %, Swedbank Shs(A) +2,06 %, Getinge (B) +1,87 %
    Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,33 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,69 %, Nordea Bank Abp -0,13 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.110,00 PKT und steigt um +1,39 %.
    Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,90 %, Coca-Cola HBC +0,53 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,45 %
    Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,03 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,73 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,55 %



