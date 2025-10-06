Börsen Update
Börsen Update Europa - 06.10. - FTSE Athex 20 stark +1,39 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:59) bei 24.443,89 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Hannover Rueck +2,38 %, Münchener Rück +2,08 %, BMW +1,84 %
Flop-Werte: Deutsche Bank -1,26 %, Airbus -1,24 %, Infineon Technologies -1,11 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.083,23 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: Redcare Pharmacy +10,23 %, flatexDEGIRO +5,82 %, United Internet +3,46 %
Flop-Werte: Lanxess -2,09 %, Delivery Hero -1,55 %, Aroundtown -1,54 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.758,43 PKT und steigt um +0,65 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +5,98 %, SUESS MicroTec +5,03 %, Jenoptik +3,97 %
Flop-Werte: PNE -3,63 %, SMA Solar Technology -2,00 %, Infineon Technologies -1,11 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:59) bei 5.646,40 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: ASML Holding +2,89 %, Münchener Rück +2,08 %, BMW +1,84 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,87 %, Vinci -2,99 %, AXA -2,90 %
Der ATX steht aktuell (14:00:04) bei 4.764,50 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,20 %, voestalpine +2,79 %, Lenzing +2,06 %
Flop-Werte: BAWAG Group -1,44 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,55 %, Immofinanz -0,52 %
Der SMI bewegt sich bei 12.552,29 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: Swiss Re +2,38 %, Logitech International +1,91 %, Zurich Insurance Group +1,48 %
Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -1,05 %, UBS Group 0,00 %, Holcim +0,16 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.982,53 PKT und fällt um -1,05 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +2,81 %, Stellantis +0,80 %, STMicroelectronics +0,78 %
Flop-Werte: Societe Generale -4,85 %, BNP Paribas (A) -3,87 %, ENGIE -3,63 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.747,02 PKT und gewinnt bisher +0,81 %.
Top-Werte: Tele2 (B) +2,24 %, Swedbank Shs(A) +2,06 %, Getinge (B) +1,87 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -2,33 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,69 %, Nordea Bank Abp -0,13 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.110,00 PKT und steigt um +1,39 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,90 %, Coca-Cola HBC +0,53 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,45 %
Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,03 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,73 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,55 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.