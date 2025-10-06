Queue-it & Akamai launchen „Hype Event Protection", um Bots bei stark nachgefragten Sales zu stoppen

KOPENHAGEN, Dänemark, 6. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Queue-it, der führende Anbieter von virtuellen Warteräumen, und Akamai Technologies Inc. (NASDAQ: AKAM), das auf Cybersicherheit und Cloud-Computing spezialisierte Unternehmen, das weltweit Unternehmen online schützt und unterstützt, kündigen heute die Einführung von Hype Event Protection an. Die neue gemeinsame Lösung bietet fortschrittlichen Bot-Schutz bei stark frequentierten, inventarbegrenzten „Hype-Events" wie Produkt-Drops, Ticketverkäufen, limitierten Kollektionen und Markenkooperationen.

Hype-Events ziehen Bots regelrecht an – oft übertreffen sie echte Kund:innen im Verhältnis 20:1. Automatisierte Skripte nutzen ihre Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, um Bestände aufzukaufen und diese dann zu überhöhten Preisen auf Zweitmarktplätzen weiterzuverkaufen. Treue Kund:innen gehen leer aus, während Unternehmen unter Vertrauensverlust und steigenden Betriebskosten leiden.

Hype Event Protection kombiniert die leistungsstarke Bot-Erkennung des Akamai Bot Manager mit dem gezielten Traffic-Management des virtuellen Warteraums von Queue-it, um Bots die beiden größten Vorteile zu nehmen: Geschwindigkeit und Masse. Queue-it steuert den Zugang zum Sale und verschafft Akamai dadurch mehr Zeit und Daten, um böswillige Besucher zu identifizieren. Sobald der Verkauf beginnt, werden die Kund:innen zufällig sortiert und in die Warteschlange geleitet. Bots werden blockiert oder müssen sich wieder hinten anstellen. Durch diese späte Mitigation wird automatisierter Missbrauch effektiv verhindert – das Ergebnis sind fairere Events, reduzierte Last und schnellerer Zugang für echte Besucher:innen.

Einer der größten europäischen Ticketanbieter setzte Hype Event Protection im August 2025 bei mehreren Ticketverkäufen ein. In nur einem Sale konnten über 2 Millionen Bots, also 98 % des gesamten Traffics, abgewehrt werden – echte Fans hatten dadurch eine 50-mal höhere Chance, Tickets zu ergattern.

„Stark frequentierte Online-Events sind ein attraktives Ziel für ausgeklügelte Bots – das gefährdet Fairness, Kund:innenvertrauen und Markenreputation", sagt Patrick Sullivan, Chief Technology Officer of Security Strategy bei Akamai. „Durch die Integration des Akamai Bot Manager mit dem virtuellen Warteraum von Queue-it bietet Hype Event Protection einen leistungsstarken Schutz für Unternehmen, die ihre wichtigsten Online-Momente absichern müssen."