    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    SILTRONIC AG Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.10.2025

    Am 06.10.2025 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um +5,98 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.10.2025
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

    SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Die SILTRONIC AG Aktie konnte bisher um +5,98 % auf 56,68 zulegen. Das sind +3,20  mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.517,61€
    Basispreis
    2,57
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4.002,05€
    Basispreis
    2,44
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SILTRONIC AG Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +36,29 %.

    Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +22,98 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +63,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +17,27 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,65 % geändert.

    SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,98 %
    1 Monat +63,02 %
    3 Monate +36,29 %
    1 Jahr -18,76 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siltronic AG Aktie, die in den letzten Monaten stark gestiegen ist. Anleger berichten von hohen Gewinnen, während andere die langfristige Performance im Vergleich zu Wettbewerbern als enttäuschend empfinden. Megatrends wie KI werden als Wachstumstreiber identifiziert, jedoch gibt es Bedenken, dass die hohen Erwartungen nicht erfüllt werden könnten, was zu Gewinnmitnahmen führen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Zur SILTRONIC AG Diskussion

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,69 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 06.10. - FTSE Athex 20 stark +1,39 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    +5,52 %
    +21,49 %
    +61,10 %
    +37,13 %
    -19,01 %
    -11,66 %
    -31,05 %
    +118,21 %
    +45,61 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SILTRONIC AG Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 06.10.2025 Am 06.10.2025 ist die SILTRONIC AG Aktie, bisher, um +5,98 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.