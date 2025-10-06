MT Group unterzeichnet Großvertrag mit Everllence Switzerland zur Lieferung eines 5-MW-Hochgeschwindigkeitskompressors (FOTO)

Zürich, Schweiz / Vilnius, Litauen (ots) - Die MT Group hat einen hochdotierten

Vertrag mit Everllence Switzerland (ehemals MAN Energy Solutions) über die

Lieferung eines 5 MW-Hochgeschwindigkeits-Elektrokompressors mit integriertem

Magnetlager-System für die Verdichterstation Jauniunai in Litauen unterzeichnet.



Dieser Meilenstein-Vertrag unterstreicht die fortgesetzte Partnerschaft der MT

Group mit Amber Grid, dem nationalen litauischen Fernleitungsnetzbetreiber, zur

Modernisierung der strategischen Energieinfrastruktur Europas. Das litauische

Gasfernleitungsnetz dient als regionale Verbindung für den Gastransport nach

Norden (Lettland) und Süden (Polen). Um große Gasmengen über längere Strecken zu

transportieren, muss der Druck in der Pipeline etwa alle 150 bis 250 Kilometer

durch Kompressoren erhöht werden.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz! Long 87,50€ 0,64 × 14,79 Zum Produkt Short 99,00€ 0,67 × 14,78 Zum Produkt