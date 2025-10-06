MT Group unterzeichnet Großvertrag mit Everllence Switzerland zur Lieferung eines 5-MW-Hochgeschwindigkeitskompressors (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmber Grid AktievorwärtsNachrichten zu Amber Grid
    Zürich, Schweiz / Vilnius, Litauen (ots) - Die MT Group hat einen hochdotierten
    Vertrag mit Everllence Switzerland (ehemals MAN Energy Solutions) über die
    Lieferung eines 5 MW-Hochgeschwindigkeits-Elektrokompressors mit integriertem
    Magnetlager-System für die Verdichterstation Jauniunai in Litauen unterzeichnet.

    Dieser Meilenstein-Vertrag unterstreicht die fortgesetzte Partnerschaft der MT
    Group mit Amber Grid, dem nationalen litauischen Fernleitungsnetzbetreiber, zur
    Modernisierung der strategischen Energieinfrastruktur Europas. Das litauische
    Gasfernleitungsnetz dient als regionale Verbindung für den Gastransport nach
    Norden (Lettland) und Süden (Polen). Um große Gasmengen über längere Strecken zu
    transportieren, muss der Druck in der Pipeline etwa alle 150 bis 250 Kilometer
    durch Kompressoren erhöht werden.

    Das hermetisch abgedichtete Kompressorsystem vom Typ MOPICO® mit integriertem
    Hochgeschwindigkeits-Elektromotor wird vollständig mit erneuerbarem Strom
    betrieben und ermöglicht somit einen Betrieb ohne direkte CO2-Emissionen. Durch
    die Integration der MECOS -Magnetlagertechnologie erreicht das System eine
    bisher unerreichte Effizienz, beseitigt Reibungsverluste und minimiert den
    Wartungsaufwand. Der Verzicht auf Trocken-Gasdichtungssysteme und auf das
    gesamte Schmierölsystem reduziert die Komplexität und erhöht die
    Systemzuverlässigkeit. Dies stellt einen bahnbrechenden Schritt zur Angleichung
    der Energieinfrastruktur an die Ziele der Klimaneutralität und Nachhaltigkeit
    dar.

    Mindaugas Zakaras , CEO der MT Group, sagte:

    "Diese Vereinbarung mit Everllence zeigt, wie sich Spitzentechnologie und
    Nachhaltigkeit miteinander verbinden lassen. Durch die Integration von
    erneuerbarer Energie und emissionsfreier Verdichtung in das Netz von Amber Grid
    modernisieren wir kritische Infrastruktur und schaffen gleichzeitig die
    Grundlage für eine saubere und widerstandsfähige Energiezukunft Europas."

    Dr. Kristina Norvaisiene , Geschäftsführerin der MT Group, ergänzte:

    "Der 5-MW-Hochgeschwindigkeitskompressor mit Magnetlagertechnologie steht für
    modernste Ingenieurskunst und eine klare Ausrichtung auf die
    Klimaneutralitätsziele. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Zusammenarbeit mit
    Amber Grid und Everllence zu sein, die beide Innovation und Nachhaltigkeit im
    europäischen Energiesektor vorantreiben."

    Basil Zweifel , Senior Vice President, Sales & Project Management Upstream &
    Midstream bei Everllence, erklärte:

    "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der MT Group und Amber Grid an diesem
    Pionierprojekt zu arbeiten. Unsere Kompressortechnologie verkörpert
