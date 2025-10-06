MT Group unterzeichnet Großvertrag mit Everllence Switzerland zur Lieferung eines 5-MW-Hochgeschwindigkeitskompressors (FOTO)
Zürich, Schweiz / Vilnius, Litauen (ots) - Die MT Group hat einen hochdotierten
Vertrag mit Everllence Switzerland (ehemals MAN Energy Solutions) über die
Lieferung eines 5 MW-Hochgeschwindigkeits-Elektrokompressors mit integriertem
Magnetlager-System für die Verdichterstation Jauniunai in Litauen unterzeichnet.
Dieser Meilenstein-Vertrag unterstreicht die fortgesetzte Partnerschaft der MT
Group mit Amber Grid, dem nationalen litauischen Fernleitungsnetzbetreiber, zur
Modernisierung der strategischen Energieinfrastruktur Europas. Das litauische
Gasfernleitungsnetz dient als regionale Verbindung für den Gastransport nach
Norden (Lettland) und Süden (Polen). Um große Gasmengen über längere Strecken zu
transportieren, muss der Druck in der Pipeline etwa alle 150 bis 250 Kilometer
durch Kompressoren erhöht werden.
Das hermetisch abgedichtete Kompressorsystem vom Typ MOPICO® mit integriertem
Hochgeschwindigkeits-Elektromotor wird vollständig mit erneuerbarem Strom
betrieben und ermöglicht somit einen Betrieb ohne direkte CO2-Emissionen. Durch
die Integration der MECOS -Magnetlagertechnologie erreicht das System eine
bisher unerreichte Effizienz, beseitigt Reibungsverluste und minimiert den
Wartungsaufwand. Der Verzicht auf Trocken-Gasdichtungssysteme und auf das
gesamte Schmierölsystem reduziert die Komplexität und erhöht die
Systemzuverlässigkeit. Dies stellt einen bahnbrechenden Schritt zur Angleichung
der Energieinfrastruktur an die Ziele der Klimaneutralität und Nachhaltigkeit
dar.
Mindaugas Zakaras , CEO der MT Group, sagte:
"Diese Vereinbarung mit Everllence zeigt, wie sich Spitzentechnologie und
Nachhaltigkeit miteinander verbinden lassen. Durch die Integration von
erneuerbarer Energie und emissionsfreier Verdichtung in das Netz von Amber Grid
modernisieren wir kritische Infrastruktur und schaffen gleichzeitig die
Grundlage für eine saubere und widerstandsfähige Energiezukunft Europas."
Dr. Kristina Norvaisiene , Geschäftsführerin der MT Group, ergänzte:
"Der 5-MW-Hochgeschwindigkeitskompressor mit Magnetlagertechnologie steht für
modernste Ingenieurskunst und eine klare Ausrichtung auf die
Klimaneutralitätsziele. Wir sind stolz darauf, Teil dieser Zusammenarbeit mit
Amber Grid und Everllence zu sein, die beide Innovation und Nachhaltigkeit im
europäischen Energiesektor vorantreiben."
Basil Zweifel , Senior Vice President, Sales & Project Management Upstream &
Midstream bei Everllence, erklärte:
"Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der MT Group und Amber Grid an diesem
Pionierprojekt zu arbeiten. Unsere Kompressortechnologie verkörpert
