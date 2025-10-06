The Platform Group: 2026 Prognose 1 Mrd. Umsatz, 80 Mio. EBITDA
Die Plattform Group AG hebt ihre Prognose für 2026 an und setzt auf Wachstum durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen im Pharmabereich. Zukünftige Übernahmen und die Umbenennung eines Segments stehen bevor.
Foto: Fashionette AG
- The Platform Group AG hat die Prognose für 2026 auf einen Umsatz von EUR 1 Mrd. und ein EBITDA von EUR 70–80 Mio. angehoben.
- Die Anhebung der Prognose basiert auf der positiven Ertragsentwicklung, organischem Wachstum und mehreren Akquisitionen im Pharmabereich.
- TPG hat die Mehrheitsübernahme der Apothekia GmbH in Köln abgeschlossen und beteiligt sich mit 50 % an der Contracta-Gruppe in Wien.
- Weitere Übernahmen im Bereich Optics & Hearing sind für Oktober geplant, und das Segment „Service & Retail Goods“ wird in „Pharma & Service Goods“ umbenannt.
- Zwei weitere Unternehmen im Segment „Optics & Hearing“ sollen erworben werden, die zusammen einen Umsatz im einstelligen Millionenbereich mit einer EBITDA-Marge von rund 24 % erzielen.
- Das Closing der Transaktionen wird nach Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden bis Ende 2025 erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei The Platform Group ist am 14.11.2025.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,2600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,87 % im
Plus.
+0,22 %
-2,13 %
-8,20 %
+0,88 %
+13,90 %
+126,39 %
-70,58 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte