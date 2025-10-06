    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold & Anleihen

    Bridgewater enthüllt krasse Chancen für Anleger: Seid ihr bereit?

    Bridgewater Associates hat drei zentrale Chancen abseits von US-Aktien identifiziert, die nach Ansicht der Hedgefondsmanager eine zusätzliche Stabilität verleihen könnten.

    • Bridgewater sieht Chancen in ausländischen Aktien.
    • Anleihen bieten höhere Renditen und Abwärtsschutz.
    • Goldpreise steigen, weiteres Aufwärtspotenzial erwartet.
    Der Hedgefonds-Riese, der rund 90 Milliarden US-Dollar verwaltet, sieht zahlreiche Chancen bei ausländischen Unternehmen, Gold und Anleihen, die Anleger "praktisch noch gar nicht ausgeschöpft" hätten, so Karen Karniol-Tambour, Co-CIO von Bridgewater.

    "Abgesehen davon, dass diese Vermögenswerte für sich genommen attraktiv sind, bieten sie wertvollen Abwärtsschutz – was wiederum eine eigene Art von Chance darstellt", bemerkte sie im jüngsten Marktkommentar "Connecting the Dots".

    Karniol-Tambour erklärte, dass die meisten Unternehmen im S&P 500 abgesehen von den sogenannten Magnificent Seven teurer gehandelt werden als Nicht-US-Aktien, obwohl ausländische Unternehmen ein vergleichbares Gewinnwachstum aufweisen.

    "Unternehmen im Ausland sind effektiv im Angebot – man kann einen vergleichbaren Gewinnstrom zu einem niedrigeren Preis erwerben."

    Als konkrete Optionen nannte sie deutsche Aktien, da fiskalische Lockerungen voraussichtlich Verteidigungs- und Infrastrukturtitel beflügeln würden, sowie Japan und Südkorea.

    Sie empfhielt: Indem Anleger mehr Geld in ausländische Aktien investieren, können sie nach Ansicht von Karniol-Tambour potenzielle Kursrückgänge besser abfedern. 

    Auch Anleihen böten derweil höhere Renditen für Anleger, die Abwärtsrisiken begrenzen wollen, so Bridgewater, da das fast null Prozent Zinsumfeld der Jahre nach der Krise "grundlegend verändert" wurde.

    Auch die Goldpreise sind in diesem Jahr stark gestiegen und erreichten am 2. Oktober 3.900 US-Dollar je Feinunze – und Bridgewater sieht weiteres Aufwärtspotenzial.

    Gold

    +1,63 %
    +2,78 %
    +9,85 %
    +17,88 %
    +48,49 %
    +130,30 %
    +110,64 %
    +243,22 %
    +890,06 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Bridgewater – 1975 von Ray Dalio gegründet – verzeichnete mit seiner Flaggschiff-Makrostrategie Pure Alpha II vom Jahresbeginn bis zum 29. September eine Rendite von 26,2 Prozent, laut Daten von Reuters.

    Auch Goldman-Sachs-CEO David Solomon warnte am Freitag, dass die Aktienmärkte im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren nach dem KI-getriebenen Bullenlauf einen Rückgang erleben könnten. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

