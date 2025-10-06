MERKUR PRIVATBANK Aktie gerät unter starken Druck - 06.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die MERKUR PRIVATBANK Aktie. Mit einer Performance von -12,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

MERKUR PRIVATBANK bietet spezialisierte Finanzdienstleistungen mit Fokus auf persönliche Betreuung und Unabhängigkeit, in Konkurrenz zu etablierten Privatbanken.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von MERKUR PRIVATBANK in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +18,75 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MERKUR PRIVATBANK Aktie damit um +6,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,11 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von MERKUR PRIVATBANK +28,38 % gewonnen.

MERKUR PRIVATBANK Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,74 % 1 Monat +11,11 % 3 Monate +18,75 % 1 Jahr +30,14 %

Informationen zur MERKUR PRIVATBANK Aktie

Es gibt 8 Mio. MERKUR PRIVATBANK Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,68 Mio. wert.

MERKUR PRIVATBANK Aktie jetzt kaufen?

Ob die MERKUR PRIVATBANK Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MERKUR PRIVATBANK Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.