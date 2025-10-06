Amadeus FiRe Aktie auf Höhenflug - 06.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Amadeus FiRe Aktie. Mit einer Performance von +5,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Amadeus FiRe ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen in Deutschland, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das Unternehmen bietet Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement sowie Weiterbildungsangebote an. Es hat eine starke Marktpräsenz und ist bekannt für seine Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Banking und IT. Hauptkonkurrenten sind Randstad, Adecco und Hays. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Personalvermittlung und Weiterbildung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Amadeus FiRe Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -29,34 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um +7,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Amadeus FiRe auf -28,24 %.

Amadeus FiRe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,44 % 1 Monat -6,95 % 3 Monate -29,34 % 1 Jahr -39,54 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 299,31 Mio. wert.

Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.