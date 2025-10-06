flatexDEGIRO Aktie auf Höhenflug - 06.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die flatexDEGIRO Aktie. Mit einer Performance von +5,36 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die flatexDEGIRO Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +28,15 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,91 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei flatexDEGIRO auf +106,50 %.

flatexDEGIRO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,91 % 1 Monat +12,55 % 3 Monate +28,15 % 1 Jahr +120,93 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,33 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zu einem Rekordhoch haben sich zum Wochenauftakt die Aktien von Flatexdegiro aufgeschwungen. Am Montagmittag stieg der Kurs um 5,7 Prozent und ließ erstmals die runde Marke von 30 Euro hinter sich. Der bisherige Höchststand datierte vom Sommer 2021 …

Der Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu hat den hiesigen Aktienmarkt am Montag letztlich nicht belastet. Kurzzeitige Verluste machte der deutsche Leitindex rasch wett, gegen Mittag notierte er mit plus 0,08 Prozent auf …

flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?

Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.