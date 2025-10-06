    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    HelloFresh Aktie steigt auf 7,3000€ - 06.10.2025

    Am 06.10.2025 ist die HelloFresh Aktie, bisher, um +1,64 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HelloFresh Aktie.

    Foto: HelloFresh

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    HelloFresh Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die HelloFresh Aktie. Sie steigt um +1,64 % auf 7,3000. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HelloFresh in den letzten drei Monaten Verluste von -17,87 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -0,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -37,18 % verloren.

    HelloFresh Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,87 %
    1 Monat -9,49 %
    3 Monate -17,87 %
    1 Jahr -21,56 %

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd. wert.

    Ob die HelloFresh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HelloFresh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HelloFresh

    +2,17 %
    -0,87 %
    -9,49 %
    -17,87 %
    -21,56 %
    -67,01 %
    -84,68 %
    -40,09 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140



