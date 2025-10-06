Aktien Frankfurt
Politikdrama in Frankreich lässt Dax kalt
- Dax stabil trotz Rücktritt Lecornu, steigt um 0,24%.
- Politische Unsicherheit in Frankreich belastet Cac 40.
- Redcare Pharmacy und Hannover Rück mit starken Kursgewinnen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu hat den deutschen Aktienmarkt am Montag nicht aus der Spur gebracht. Kurzzeitige Verluste am Vormittag hatte der Dax rasch wettgemacht. Am Nachmittag stieg er um 0,24 Prozent auf 24.438 Punkte, blieb allerdings unter seinem Tageshoch vom Freitag.
Anders verhielt sich das französische Leitbarometer Cac 40 mit einem Abschlag von zuletzt 1,3 Prozent. Die politische Unsicherheit im hochverschuldeten und politisch kriselnden Frankreich nimmt wieder zu. Die Staatskrise bleibe aber auf Frankreich begrenzt und habe nur wenig Auswirkungen auf die übrigen Euro-Staaten, kommentierte der Anleihen-Fachmann Peter Goves von MFS Investment Management.
Für den Dax war die Vorwoche stark gelaufen, am Freitag hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich aber nur wenig getan. In den Oktober war der deutsche Leitindex nach dem lethargischen September mustergültig gestartet. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt.
Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Montag um 0,49 Prozent auf 31.087 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um rund 0,2 Prozent nach. Unter der Unsicherheit in Frankreich litt der europäische Bankensektor , der mit minus 0,6 Prozent zu den schwächsten Branchen der Stoxx-600-Übersicht zählte.
Ein solides drittes Quartal und die Aussicht auf ein noch stärkeres Schlussquartal verliehen den Aktien von Redcare Pharmacy kräftig Schub. Für den Kurs der Online-Apotheke ging es um 10 Prozent nach oben. Nach zwei Quartalen mit nachlassender Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies.
Hannover Rück will künftig mehr vom Gewinn als reguläre Dividende ausschütten. Die Papiere legten unter den stärksten Dax-Werten um 2,3 Prozent zu. Auch Munich Re zeigten sich sehr fest mit ebenfalls plus 2,3 Prozent sowie im MDax die Titel von Talanx mit plus 2,9 Prozent. Talanx hält am Rückversicherer Hannover Rück die Mehrheit der Anteile.
Die Titel des Online-Brokers Flatexdegiro erreichten ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 5,6 Prozent.
Zudem richteten sich die Blicke einmal mehr auf die Tech-Branche. Dass sich der ChatGPT-Betreiber OpenAI auch beim Chipkonzern AMD für mehrere Milliarden Dollar Ausrüstung für seine KI-Rechenzentren besorgt, kam am Markt gut an. So waren Aktien von Chipindustrieausrüstern und -zulieferern gefragt, wie Suss Microtec , Siltronic , Aixtron und PVA Tepla ./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +36,07 % und einem Kurs von 190,5 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 14:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -1,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,51 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -6,76 %/+33,20 % bedeutet.
Hier ist eine Zusammenfassung der aktuellen Webseite „Tages-Trading-Chancen am Montag den 06.10.2025“:
Thema: Diskussion über aktuelle Trading-Chancen und Marktanalysen für den DAX und andere Indizes am 06.10.2025.
Märkte: DAX notiert bei ca. 24.375 Punkten, leichte Gewinne zu sehen. Auch Gold, Öl und international wichtige Indizes werden angezeigt.
Community-Beiträge:
User tauschen sich über ihre Strategien, Marktpositionen, Stimmungen und Ergebnisse aus.
Es wird über Unterstützungen und Widerstände im DAX gesprochen. Wichtigste kurze Unterstützung liegt bei 45.785 Punkten, Widerstände u.a. bei 47.050, 47.725.
Diskussionen zu einzelnen Aktien und Zertifikaten, persönliche Einschätzungen und Humor sind Teil der Interaktion.
Chartanalysen und Rückblicke (z. B. auf ein Allzeithoch im Dow Jones) sowie Ausblicke, wie der Markt sich entwickeln könnte.
Psychologie & Trading-Stil: Es werden Humor, Persönliches und psychologische Aspekte (z. B. Aufmerksamkeitsheischen) erwähnt.
Werbung & Hinweise: Hinweise zu Zertifikaten, Trading-Gruppen (Telegram), weitere Analysen und Newsletter-Angebote.
Aktuelle Finanznachrichten & Teaser: Kurzmeldungen etwa zu Goldrallyes, SAP, den DAX-Eröffnungen, Militärboom, passives Einkommen, und weiteren Wirtschaftsthemen.
Aktive Community: Regelmäßige Beiträge und Live-Diskussionen mit aktuellen Kursdaten, Marktbewegungen und persönlichen Kommentaren.
Fazit:
Die Seite bietet einen Mix aus Live-Trading-Diskussionen, Charttechnik, Marktanalysen, persönlichem Austausch und aktuellen Finanznachrichten – ideal für aktive Trader und Marktbeobachter am Börsentag.
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Welche Auffälligkeiten im Verhalten haben User Orha_n
Folgende Auffälligkeiten im Verhalten von User Orha_n ergeben sich aus den Beiträgen im Thread:
Humoristische und verspielte Kommunikation: Orha_n nutzt oft augenzwinkernde, ironische Kommentare (z.B. „Im Heim bekommt ein Cornetto Erdbeer von der Leitung“, Hinweise auf „Börsen Bingo Algo“ und spaßige Wettbewerbe wie „wer zuerst ruft, bekommt...“).
Starkes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit: Andere User und auch eine angebliche KI-Diagnose sprechen Orha_n das „verzweifelte Suchen nach Aufmerksamkeit“ zu und interpretieren dies als teils theatralisches, dramatisierendes Verhalten. Dies wird als Aufmerksamkeitsheischen bezeichnet und mit einer histrionischen Persönlichkeitsstruktur verglichen.
Regelmäßige Ansprache und Kommentierung anderer Diskussionsteilnehmer: Orha_n nimmt gern Bezug auf andere Teilnehmer, kommentiert Trading-Stile, betont Transparenz oder spielt Rollenbilder und Insider-Themen aus.
Selbst-Inszenierung und Spaß am Gruppenleben: Beiträge von Orha_n sind häufig mit szenischen Beschreibungen (z.B. Speisesaal, „Krautwickel werden heute gereicht“) und Forumshumor durchsetzt.
Ironisierung von Trading-Gewinnen, -Tabellen und -Statistiken: Er thematisiert das Nachträgliche Posten von Erfolgen, bearbeitete Tabellen und Bilder als „Närrwert“ und spielt damit auf typische Verhaltensweisen im Forum an.
Fazit:
Orha_n fällt durch einen auffällig humoristisch-dramatischen Kommunikationsstil auf, sucht oft die Aufmerksamkeit der Community und ironisiert sowohl sich selbst als auch die Trading-Umgebung. Dieses Verhalten ist Teil seines „Personality Branding“ innerhalb des Forums und wird teils kritisch, teils amüsiert von den anderen Usern diskutiert.
Quelle: comet-browser
Xetra Close gestern 24114
TH 24162
TT 23753
Da Herr Schmitz von der Spk OK seit gestern im Elsass ist hier die Marken seiner Assistentin Frau Sorg
Resists: 340, 475/85. 640/50
Supports: 160/170, 110/120, 070/080, 24k, 23945/55
Sie empfiehlt Kein Kauf des UJ91TA wegen erhöhter Verglühungsgefahr!
Viel Erfolg allen