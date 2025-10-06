GOLDMAN SACHS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Geschäftsaussagen zum dritten Quartal am 21. Oktober habe er seine Schätzungen an die überraschend guten Monatsstatistiken des Online-Brokers angepasst, schrieb Oliver Carruthers in seinem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 16:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,78 % und einem Kurs von 30,40EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 14:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Oliver Carruthers

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

