    GOLDMAN SACHS stuft HSBC HLDGS auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1060 auf 1089 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften der robuste Zinsüberschuss und das Wachstum außerhalb der Zinseinnahmen im Fokus stehen, schrieb Gurpreet Singh Sahi in einem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 18:14 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 12,30EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 14:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Gurpreet Singh Sahi
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 10,89
    Kursziel alt: 10,6
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



