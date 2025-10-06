    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone auf "Overweight" belassen. Die Rohstoffpreise deuteten auf eine disinflationäre Entwicklung im kommenden Jahr hin, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische Konsumgüterbranche. Anlagechancen sieht sie bei defensiven Qualitätsunternehmen, die weiterhin ein Volumenwachstum vorweisen können und vernünftig bewertet seien - namentlich Unilever, Danone, Kerry, AB Inbev, Heineken und Coca-Cola HBC. Dagegen rät die Expertin von hoch bewerteten Titeln in einem sich verschlechternden Konsumumfeld wie Lindt und Haleon ab./gl/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 18:31 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 72,88EUR auf Tradegate (06. Oktober 2025, 13:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: DANONE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 76,04, was eine Steigerung von +3,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft DANONE auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat Danone auf "Overweight" belassen. Die Rohstoffpreise deuteten auf eine disinflationäre Entwicklung im kommenden Jahr hin, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische …