Aktien New York Ausblick
Gewinne erwartet - Anleger setzen auf Berichtssaison
- US-Aktienmärkte starten freundlich, KI-News von AMD.
- Quartalsberichte könnten Gewinnschätzungen übertreffen.
- US-Regierungsstillstand bremst, Massenentlassungen drohen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften zum Auftakt der neuen Börsenwoche mit freundlicher Tendenz aufwarten. Positive Nachrichten gab es rund um den KI-Megatrend seitens AMD und OpenAI.
Viele Anleger blickten zudem positiv auf die anstehende Quartalsberichtssaison der Unternehmen, hieß es. Die Mehrzahl der börsennotierten Firmen dürfte die niedrigen Gewinnschätzungen übertreffen, glaubt Goldman-Sachs-Stratege David Kostin. Beflügelt werden sollte der Optimismus von positiven Überraschungen unter den "Magnificent 7", also den sieben bedeutendsten Technologiewerten.
Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 46.868 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,8 Prozent im Plus bei 24.990 Punkten.
Als kleinere Bremse könnte aber der anhaltende US-Regierungsstillstand fungieren. Dies führt auch zu einer Verzögerung wichtiger US-Konjunkturdaten, die in die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank einfließen. Ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses warnte vor Massenentlassungen im öffentlichen Dienst, da es weiterhin kaum Anzeichen für eine Einigung auf einen Übergangshaushalt zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress gibt.
Die Aktien von AMD reagierten im vorbörslichen Handel mit einem Kurssprung von mehr als 35 Prozent auf die Nachricht einer milliardenschweren Partnerschaft mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Das wäre im offiziellen Handel an der Technologiebörse Nasdaq der höchste Stand seit dem Rekordhoch vor rund anderthalb Jahren. Wie AMD mitteilte, hat der Halbleiterkonzern einen mehrjährigen Vertrag mit OpenAI zur Lieferung von KI-Prozessoren geschlossen. Daraus würden AMD mehrere zehn Milliarden US-Dollar an neuen Erlösen zufließen.
Die US-Bank Fifth Third teilte mit, den Regionalbanker Comerica im Rahmen eines Aktientauschs zu übernehmen. Mit dem Deal entstünde der neuntgrößte Kreditgeber der Vereinigten Staaten mit einer starken Präsenz im Mittleren Westen. Die Aktien von Comerica verteuerten sich vorbörslich um 13 Prozent, während die Titel von Fifth Third um 2,0 Prozent fielen.
Um weitere 14 Prozent auf 4,33 Dollar nach oben ging es vorbörslich für die Anteilsscheine von Plug Power , nachdem sie bereits am Freitag um knapp 35 Prozent nach oben geschossen waren. Auslöser der Rally war eine sehr positive Beurteilung der Investmentbank H.C. Wainwright, die das Kursziel für von 3 auf 7 Dollar angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt hatte. Analyst Amit Dayal sieht in Plug Power einen zentralen Profiteur des wachsenden Marktes für grünen Wasserstoff./edh/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Plug Power Aktie
Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +36,52 % und einem Kurs von 191,2 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Plug Power Aktie um +82,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +200,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Plug Power bezifferte sich zuletzt auf 3,92 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Monatsbericht September2025
Käufe:
Avista (Grund: zurückgekommener Versorger; Aristokrat; 5,3% , ab Dezember)
Kraft Heinz (3. Tranche -verdoppelt; Grund es wird eine Aufspaltung diskutiert (wohl 2. HJ 2026), dazu gab es einen Kurshüpfer, nun zurückgekommen, Bei Aufspaltung erwarte ich Kurse über dem Hüpfer und könnte mit kleinem Gewinn aussteigen; bis dahin Dividende)
Fortitude Gold (nur ganz leicht aufgestockt in der Zeitspanne zwischen dem Goldausbruch und dem Anstieg; leider zu wenig gekauft)
Exxaro Recources (Südafrika Kohlemine, diversifiziert gerade mit Windenergie und Mangan- Mine, Zwischendividende ca. 4 % im Oktober, KGV ca. 5-6)
Neometalls (Nachkauf zum verbilligen)
Petrobras (Rückkauf deutlich unter dem alten Kurs)
Amadeus Fire (Rückkauf deutlich unter dem alten Kurs; meine Erwartung ist hier die Einstellungsoffensive im Bereich Rüstung und Infrastuktur; die Reduzierungen im PKW Bereich sollten hoffentlich schon durch sein; dabei kann die schon gekürzte Dividende auch noch einmal fallen)
Steyr Motors AG (Rüstung 60 %, nach Rückgang nach dem Ausbruch, gute Marge, junge und kleine Dividende; schönes KGV; mal für kurz)
Continental AG (Grund: Abspaltung von Aumovio, Dividende soll prozentual danach angehoben werden; Handel auf Gewinn bei Abspaltung)
London Stock Exchange (wenig Dividende, dafür mehrere Einnahmequellen, gut zurückgekommen)
Gerresheimer (Bernecker hat zu häufig recht; Ziel ca. 55€ ; 3. Boden; ein Handel mit Chance auf Übernahme)
APPLE HOSPITALITY REIT (2. Kauf leicht über altem Kurs)
Scandinavian Tobacco (verdoppelt, da die Dividende lockt und gedeckt zu sein scheint)
Terumo (Rückkauf zum günstigeren Kurs)
Porsche Holding (würde evtl. dann später die Verluste da realisieren)
Verkäufe:
Novo Nordisk (war ein Handel; leider recht spät verkauft; nun guten Einstiegspreis für den Rest; Wiedereinstieg ggf. tiefer)
Focus Minerals
Aumovio (Erwarte den Verkauf vieler Fonds und ETF´s)
Continental (Handel geschlossen ; Gewinn mitgenommen)
Gerresheimer bis auf Gewinnrest
Am Monatseinkommen beteiligten sich
Pan American Silver, CAPITAL STHWEST CORP, Equinor, Enbridge (2 Depots), Pfizer, PACIFIC TEXTILES HOLDINGS, Wheaton Precisios Metals, AGNC Investment, Vale, Viatris, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Agnico Eagle, BP, Livechat Software /Text, Midcap Financial Investment, Northern Star Resources, Kraft Heinz, Newmont Corporation (2 Depots), MPC Container Ships, Fortitude Gold, Imperial Brands, Pepsi,
Sowie die Reste von
Aflac, 3M, Unilever, Avista, SL Green (Reit), ALPHABET INC, Consolidated Edison, Barrick Mining , Stanley Black& Decker, Fresnillo, Eni, T ROWE PRICE GROUP,
Was noch geschah:
...but remember to come back in September
Equinor wurde erst am 01.09 gut geschrieben, ENI kommt in 9, Umicore: "Nach der Hauptversammlung 2025 wurde die Praxis der Dividendenzahlung einer Zwischendividende eingestellt." (Quelle: IR Umicore)
Gerresheimer ( Ins fallende Messer gegriffen, erwarte Aufstockung der aktivistischen Investoren, danach ist die Chance auf Übernahme größer; und mit viel Glück am gleichen Tag verkauft ;30 Gerresheimer als Gewinnrest behalten)
Fortitude Gold hat Boden gutgemacht.
Ich habe mir Gedanken über Gold, Silber und Edelmetall-Streamer gemacht und nach Lars Erichsen den Verkauf verschoben. (Mal Gewinne laufen lassen, auch wenn es schwer fällt)
Derzeit erwäge ich den Kauf von Chemiewerten.
Dividendenerhöhung bei
Terumo von 13 auf 15 JYP
Nippon Sanso von ,27 auf ,29
Philip Morris International 1,35 auf 1,47 $ mal 4
Verizon Communications von 0,6775 (4) auf 0,69 $( 4)
Der kumulative Jahresertrag liegt 6,17 % und damit erneut wie im Februar
Die Bargeld Quote bei rund 7,5%
Die Dividende liegt nun recht ordentlich, wobei die Senkung von MPC Container Ships und der Wegfall von BIRCHCLIFF ENERGY nicht aufgefangen werden konnten. Die herausragenden Zahlen des Vorjahres wurden um 14 % unterboten.
Hallo zusammen,
2010 (3Monate): -3,9%
Monatsübersicht:
Hallo zusammen,
diesen Monat hab ich meinen Kauf ziemlich heraus gezögert. Die Auswahl (MainStreet, Legal/General,UnitedOverseas war groß. Letztendlich habe ich mich für die bei mir unterbesetzte Versicherungssparte entschieden. Auch diesmal keine Rakete aber halt ein ordentlicher Dividendenzahler.
Im September sind 34 Zahlungen mit insgesamt 301,69€ eingegangen:
Multitude.ASRNetherland.SouthAfrica.Bunge.Visa.Pfizer.ThaiUnion.Torm.Ascendas.JPMNasdaq.
Auf der Kursseite entwickelt sich das Depot negativ zum Vormonat.(-1,39%).
Monatskauf: PZU (Verbreiterung Dividendendepot)
Verkauf: ---
01.25: 526,23
02.25: 192,27
03.25: 251,20
04.25: 395,13
05.25: 863,41
06.25: 575,99
07.25: 304,52
08.25: 293,24
09.25: 301,69
-------------
3703,68 €
VG roku