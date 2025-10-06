PNE - Aktie bricht ein - 06.10.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die PNE Aktie. Mit einer Performance von -3,71 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

PNE ist ein führendes Unternehmen in der Windenergiebranche, das durch seine umfassenden Dienstleistungen und internationale Expansion besticht.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten PNE Aktionäre einen Verlust von -15,75 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,71 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

PNE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,92 % 1 Monat -6,73 % 3 Monate -15,75 % 1 Jahr +5,57 %

Informationen zur PNE Aktie

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 978,43 Mio.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

PNE Aktie jetzt kaufen?

Ob die PNE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PNE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.