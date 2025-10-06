Swissnet AG (formerly Beaconsmind AG) (von First Berlin Eq...

06.10.2025 / 15:01 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Swissnet Group published a strong set of interim H1/25 results which were broadly in line with our expectations and build on the successful 2024 turnaround. Group revenue nearly doubled year-on-year to CHF 11.3m (H1/24: CHF 5.9m), driven both by organic momentum and the first full consolidation of Swissnet AG (including Swissnet ICT) and Lokalee following the reverse merger in January. Adjusted EBITDA rose to CHF 2.3m (H1/24: CHF 1.1m), demonstrating operating leverage despite ongoing expansion. Adjusted net income reached CHF 0.8m (H1/24: CHF 0m), marking a firm step into profitability. Recent milestones include the first customer wins in new international markets: Swissnet MENA signed AED 0.5m (CHF 0.1m) in hospitality contracts in the UAE, while Swissnet APAC secured a SGD 0.25m (CHF 0.15m) deal with a leading Singapore hospital. Management is executing on both its turnaround and international expansion strategies. The uptick in profitability combined with the high recurring revenue and traction in new regions have Swissnet well positioned for sustained momentum into H2/25 and beyond. We see the company on track to achieve our 2025 projections. Based on unchanged estimates, we reiterate our Buy rating and EUR19.00 price target (upside >180%).



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu swissnet AG (ISIN: CH0451123589) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00.

Zusammenfassung:

Die Swissnet-Gruppe hat starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, die weitgehend unseren Erwartungen entsprechen und auf der erfolgreichen Trendwende im Jahr 2024 aufbauen. Der Konzernumsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf CHF 11,3 Mio. fast verdoppelt (1. Halbjahr 2024: CHF 5,9 Mio.), was sowohl auf die organische Dynamik als auch auf die erstmalige Vollkonsolidierung der Swissnet AG (einschliesslich Swissnet ICT) und Lokalee nach dem Reverse Merger im Januar zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA stieg auf CHF 2,3 Mio. (H1/24: CHF 1,1 Mio.) und zeigte damit trotz der anhaltenden Expansion eine operative Hebelwirkung. Der bereinigte Nettogewinn erreichte CHF 0,8 Mio. (H1/24: CHF 0 Mio.), was einen festen Schritt in Richtung Profitabilität markiert. Zu den jüngsten Meilensteinen zählen die ersten Kundengewinne in neuen internationalen Märkten: swissnet MENA unterzeichnete Hospitality-Verträge im Wert von AED 0,5 Mio. (CHF 0,1 Mio.) in den Vereinigten Arabischen Emiraten, während swissnet APAC einen Vertrag im Wert von SGD 0,25 Mio. (CHF 0,15 Mio.) mit einem führenden Krankenhaus in Singapur abschloss. Das Management setzt sowohl seine Turnaround- als auch seine internationale Expansionsstrategie um. Die gestiegene Rentabilität in Verbindung mit den hohen wiederkehrenden Einnahmen und der Dynamik in neuen Regionen versetzen swissnet in eine gute Position, um die Dynamik im zweiten Halbjahr 2025 und darüber hinaus aufrechtzuerhalten. Wir sehen das Unternehmen auf dem besten Weg, unsere Prognosen für 2025 zu erreichen. Auf der Grundlage unveränderter Schätzungen bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR19,00 (Aufwärtspotenzial >180 %).



