Monaco: Büro-Mieten über 70€/m² – Rock Capital auf der EXPO REAL 2025

München zählt zu den dynamischsten Immobilienmärkten Deutschlands. Zur EXPO REAL 2025 wird dies besonders deutlich. Spitzenmieten von über 70 Euro pro Quadratmeter im Bürosegment unterstreichen die Attraktivität. Eine Leerstandsquote von unter 3 Prozent und Büroflächenumsätze von über 700.000 Quadratmetern jährlich sprechen für sich. Im Wohnsegment erreichen Kaufpreise in Toplagen bis zu 60.000 Euro pro Quadratmeter. Die Rock Capital Group treibt mit Projekten wie MONACO und HEAVEN die Entwicklung voran. Mit einem Investitionsvolumen von über 8 Milliarden Euro ist sie maßgeblich beteiligt.
- Rock Capital Group bewertet München als einen der spannendsten Immobilienmärkte in Deutschland, insbesondere zur EXPO REAL 2025.
- Spitzenmieten im Bürosegment in München erreichen über 70 Euro pro Quadratmeter, was die Attraktivität des Marktes unterstreicht.
- Die Stadt hat eine Leerstandsquote von unter 3 Prozent und durchschnittliche Büroflächenumsätze von über 700.000 Quadratmetern jährlich.
- Im Wohnsegment liegen die Kaufpreise in guten Lagen bei rund 10.000 Euro pro Quadratmeter, mit Spitzenpreisen von bis zu 60.000 Euro pro Quadratmeter.
- Rock Capital Group realisiert derzeit rund 100.000 Quadratmeter Bürofläche in München und plant weitere Projekte, darunter das MONACO und HEAVEN.
- Die Rock Capital Group ist in der Entwicklung von ca. 1.000.000 m² an verschiedenen Flächen tätig, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 8 Milliarden Euro.
