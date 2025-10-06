37 0 Kommentare Monaco: Büro-Mieten über 70€/m² – Rock Capital auf der EXPO REAL 2025

München zählt zu den dynamischsten Immobilienmärkten Deutschlands. Zur EXPO REAL 2025 wird dies besonders deutlich. Spitzenmieten von über 70 Euro pro Quadratmeter im Bürosegment unterstreichen die Attraktivität. Eine Leerstandsquote von unter 3 Prozent und Büroflächenumsätze von über 700.000 Quadratmetern jährlich sprechen für sich. Im Wohnsegment erreichen Kaufpreise in Toplagen bis zu 60.000 Euro pro Quadratmeter. Die Rock Capital Group treibt mit Projekten wie MONACO und HEAVEN die Entwicklung voran. Mit einem Investitionsvolumen von über 8 Milliarden Euro ist sie maßgeblich beteiligt.

