Kupfer hat in der zurückliegenden Woche den stärksten Anstieg seit Monaten verzeichnet und rückt an das im Vorjahr markierte Rekordniveau heran. Auf der London Metal Exchange (LME) legten Dreimonatskontrakte um 5,2 % zu; allein am Freitag stieg der Preis um 2,1 % auf 10.715 US-Dollar je Tonne – weniger als 400 US-Dollar unter dem Allzeithoch.

Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus bei Kupfer auf rund 22 %. Rückenwind kommt von einer Kombination aus Angebotsausfällen, einem schwächeren US-Dollar und anhaltender Zuversicht hinsichtlich der Nachfrage durch Energiewende-Projekte und Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

Kupfer auf Rekordkurs – Angebotssorgen und schwacher Dollar treiben

