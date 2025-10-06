BayWa AG: Prognose 2025 wegen BayWa r.e. AG zurückgenommen!
BayWa AG passt ihre Prognose für 2025 an, um auf regulatorische Änderungen in den USA zu reagieren, die das Geschäft mit erneuerbaren Energien beeinflussen könnten. Der Vorstand bleibt dennoch zuversichtlich.
Foto: BayWa AG
- BayWa AG hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund von Informationen der BayWa r.e. AG zurückgenommen.
- Die Änderungen betreffen die regulatorischen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien in den USA, die das bereinigte EBITDA der BayWa r.e. AG beeinflussen könnten.
- Bereits angearbeitete Projekte im Vorratsvermögen müssen möglicherweise neu bewertet werden.
- Die bisherigen Ergebnisprognosen für das Segment Regenerative Energien und den BayWa-Konzern werden als nicht mehr belastbar angesehen und zurückgezogen.
- Der Vorstand der BayWa AG bleibt zuversichtlich, die Sanierung der Gruppe bis Ende 2028 erfolgreich abzuschließen.
- Kontaktpersonen für weitere Informationen sind Josko Radeljic und Dr. Frank Herkenhoff von der BayWa AG.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei BayWa ist am 13.11.2025.
Der Kurs von BayWa lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,71 % im Minus.
