Nvidia vor Rallye nach KI-Partnerschaft mit OpenAI?

Goldman Sachs hat das Kursziel für den US-Chiphersteller Nvidia von 200 auf 210 US-Dollar angehoben. Die Investmentbank sieht in den strategischen Partnerschaften des Unternehmens – insbesondere mit OpenAI – erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum in den kommenden Monaten. Das neue Ziel signalisiert ein mögliches Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent.

Analyst James Schneider von Goldman Sachs betonte in einer aktuellen Mitteilung, dass Nvidias gezielte Investitionen und Kooperationen mit führenden KI-Unternehmen die nächste Wachstumsphase einläuten könnten.

"Wir erwarten kurzfristige Stärke bei Nvidias Geschäftszahlen, getrieben durch zusätzliche Nachfrage sowohl von großen Cloud-Anbietern (Hyperscalern) als auch von neuen, nicht-traditionellen Kunden", schrieb der Analyst. Diese Entwicklung dürfte laut Schneider auch in den kommenden Quartalen die Umsatzstruktur des Unternehmens dominieren.

OpenAI und andere Start-ups als neue Wachstumsmotoren

Nvidias Engagement in Start-ups und aufstrebenden KI-Unternehmen gilt als strategischer Schachzug, um langfristig von der rasanten Verbreitung von Künstlicher Intelligenz zu profitieren. Schneider sieht insbesondere die Investition in OpenAI als Signal an den Markt, dass Nvidia das Potenzial des KI-Sektors noch längst nicht ausgeschöpft hat.

"Wir bleiben grundsätzlich bullish für die Aktie, da wir weiterhin Potenzial nach oben sehen", so Schneider weiter. "Gleichzeitig bleiben wir jedoch vorsichtiger in Bezug auf die Bewertung, da der wachsende Anteil von nicht-traditionellen Kunden – etwa staatlichen Institutionen oder jungen Start-ups – neue Risiken mit sich bringt."

40 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn

Die Aktie von Nvidia hat seit Beginn des Jahres bereits rund 40 Prozent an Wert gewonnen – ein beeindruckender Lauf, der das Unternehmen zum Symbol der globalen KI-Investmentwelle gemacht hat. Mit der jüngsten Anhebung des Kursziels unterstreicht Goldman Sachs seine Einschätzung, dass dieser Trend noch nicht am Ende ist.

Mehrheit der Analysten bleibt bei Kaufempfehlung

Laut Daten von LSEG sind 59 von 66 Analysten, die Nvidia beobachten, weiterhin mit einer Kauf- oder starken Kaufempfehlung positioniert. Nur eine Minderheit zeigt sich zurückhaltender.

Damit bleibt Nvidia einer der am breitesten unterstützten Titel im Technologiesektor – getragen von der Überzeugung, dass die Nachfrage nach Hochleistungs-Grafikprozessoren (GPUs) für KI-Anwendungen in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

Ausblick: Weiteres Wachstum bis 2026 erwartet

Schneider rechnet damit, dass die neuen Partnerschaften und die zunehmende Diversifizierung der Kundschaft zu einem deutlichen Aufwärtspotenzial für die Gewinnschätzungen bis 2026 führen könnten. Das Unternehmen profitiere nicht nur von seinen klassischen Großkunden wie Amazon, Microsoft und Google, sondern zunehmend auch von staatlichen Auftraggebern und KI-Neugründungen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!