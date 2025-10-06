Verizon bekommt einen neuen Chef - Ausblick bestätigt
- Dan Schulman neuer CEO von Verizon ab sofort.
- Hans Vestberg bleibt bis 2026 Sonderberater.
- Jahresprognose für 2025 bleibt unverändert.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern Verizon bekommt einen neuen Chef. Mit sofortiger Wirkung werde Dan Schulman zum Konzernlenker ernannt, teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Dieser ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats von Verizon. Der Manager war unter anderem Chef des US-Zahlungsdienstleisters Paypal . Der Jahresausblick von Verizon wurde bestätigt.
Den Chef-Posten übernimmt Schulman von Hans Vestberg, der laut Mitteilung bis zum 4. Oktober 2026 als Sonderberater tätig sein wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Hierzu zähle auch die Integration der übernommenen Frontier Communications, die im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein soll. Vestberg bleibt zudem Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Jahreshauptversammlung.
Die Jahresprognose für 2025 bestätigte Verizon. Demnach soll der bereinigte Gewinn je Aktie im Gesamtjahr um ein bis drei Prozent zulegen, wie der Konkurrent von T-Mobile US im Juli bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitgeteilt hatte. Beim freien Mittelzufluss (Free Cashflow) werden 19,5 bis 20,5 Milliarden US-Dollar (16,6-17,5 Mrd Euro) angepeilt.
Wie Verizon weiter mitteilte, wurde Mark Bertolini zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates bestimmt. Die Ergebnisse für das dritte Quartal sollen am 29. Oktober 2025 veröffentlicht werden./err/men/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 36,70 auf Tradegate (06. Oktober 2025, 15:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,76 %.
Die Marktkapitalisierung von PayPal bezifferte sich zuletzt auf 57,64 Mrd..
Telekommunikation unter Druck: Verizon zeigt Stärke
Lieber Value-Anleger,
kaum eine Branche nutzen wir täglich so selbstverständlich wie die Telekommunikation – und doch steht sie an der Börse selten im Rampenlicht.
Hier entscheidet sich, ob Ihr Smartphone funktioniert, Ihr Internet stabil ist und welche Technologien die Wirtschaft von morgen prägen. Für Anleger eröffnet sich damit ein Feld, das trotz aller Herausforderungen attraktive Chancen bietet.
Die weltweite Telekommunikationsbranche bewegt sich aktuell zwischen Wachstum und Renditedruck. Einerseits steigt die Nutzung kontinuierlich: Ende 2024 gab es weltweit über 2 Mrd. 5G-Verbindungen, inzwischen läuft rund ein Viertel aller Mobilfunkanschlüsse über den neuen Standard.
Andererseits bremsen sinkende Investitionen die Entwicklung. Die globalen Sachinvestitionen sanken 2024 um 8%, die Umsätze für Netzwerkausrüstung sogar um 11%. Viele Betreiber legen den Fokus stärker auf Effizienz und Cashflow, statt großflächig neue Technik einzukaufen.
5G und Funkinternet als Wachstumstreiber
Ein klarer Hoffnungsträger bleibt die Anbindung per Funk. Fixed Wireless Access (FWA) ermöglicht schnelle Internetanschlüsse über das Mobilfunknetz – besonders dort, wo Glasfaser nicht verfügbar ist. Bis 2030 soll sich die Zahl der weltweiten FWA-Anschlüsse mehr als verdoppeln, über 80% davon basierend auf 5G. Für Anbieter entstehen so neue Geschäftsmodelle, die sich schneller realisieren lassen als der kostenintensive Glasfaserausbau. Hinzu kommen technologische Weiterentwicklungen wie 5G-Standalone-Netze, Network Slicing und 5G-Advanced, die vor allem im Geschäftskundensegment neue Erlöse ermöglichen. Für Anleger bedeutet das: Wer auf 5G setzt, investiert nicht nur in mobile Telefonie, sondern in ein breites Spektrum künftiger Anwendungen.
Verizon behauptet seine Stärke im US-Markt
Einer der größten Player dieser Branche ist Verizon Communications. Das Unternehmen entstand im Jahr 2000 aus der Fusion von Bell Atlantic und GTE. Mit der Übernahme von Alltel im Jahr 2009 stieg Verizon endgültig in die Spitzengruppe der US-Mobilfunkanbieter auf. Heute versorgt der Konzern mehr als 108 Mio. Nutzer und zählt damit zu den Schwergewichten der globalen Telekombranche. Das Portfolio reicht von Mobilfunk über Breitband bis hin zu 5G-Infrastruktur.
Halbjahreszahlen zeigen Verizons Stärke
Im 1. Halbjahr 2025 steigerte Verizon seinen Umsatz um 3,4% auf 68 Mrd. $. Der Gewinn je Aktie legte um 7,3% auf 2,34 $ zu. Zwar verlor das Unternehmen im Mobilfunkgeschäft netto 289.000 Postpaid-Kunden, doch das Breitbandsegment zeigte deutliche Stärke: 339.000 neue Anschlüsse, davon allein 308.000 im Bereich Fixed Wireless Access. Damit wuchs die Gesamtzahl der Breitbandkunden auf über 12,6 Mio. Besonders erfolgreich waren neue 5G-Home-Internet-Pakete, die in kurzer Zeit mehr als 120.000 zusätzliche Abonnenten brachten. Diese Angebote stärken die Position im Festnetz- und Heim-Internet-Markt und zeigen, dass Verizon gezielt neue Erlösquellen erschließt.
Fazit für Anleger
Während die gesamte Telekombranche unter Druck steht, setzt Verizon klare Akzente bei Zukunftstechnologien. Trotz Schwächen im klassischen Mobilfunk überzeugt das Unternehmen mit soliden Zahlen, einer breiten Kundenbasis und konsequenten Investitionen in neue Geschäftsfelder wie FWA und 5G. Für Sie als Anleger heißt das: Verizon bleibt ein Schwergewicht im Telekomsektor, das Anleger im Telekomsektor im Blick behalten können.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Anlageentscheidungen!
Ihr
Dr. Bastian Siegert
Redaktionsschluss: 25.09.2025, 13:20
Verizon vergrößerte seine Breitbandbasis auf 5,1 Millionen mit 278K festen drahtlosen Zugängen im zweiten Quartal.
T-Mobiles US- Mobilfunk-Deal erweitert die Kapazität für Breitband und Festnetz.
VZ wird mit 9,01x Termingewinnen gehandelt, während TMUS mit einem Premium von 20,33x handelt.