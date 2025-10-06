Börsen Start Update
Börsenstart USA - 06.10. - US Tech 100 stark +0,69 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.535,07 PKT und fällt um -0,63 %.
Top-Werte: Microsoft +1,55 %, Johnson & Johnson +1,01 %, Travelers Companies +0,95 %, Walmart +0,82 %, IBM +0,81 %
Flop-Werte: Verizon Communications -2,65 %, The Home Depot -1,87 %, McDonald's -1,18 %, Salesforce -1,16 %, Sherwin-Williams -0,77 %
Der US Tech 100 steht bei 24.941,75 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +27,05 %, Micron Technology +5,04 %, Arm Holdings +4,85 %, Lam Research +4,12 %, Palantir +4,02 %
Flop-Werte: Starbucks -2,62 %, MercadoLibre -2,06 %, CoStar Group -1,90 %, AppLovin Registered (A) -1,69 %, Biogen -1,64 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:46) bei 6.722,81 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: Advanced Micro Devices +27,05 %, Super Micro Computer +6,98 %, Micron Technology +5,04 %, Arista Networks +4,90 %, Monolithic Power Systems +4,86 %
Flop-Werte: International Paper -3,74 %, Franklin Resources -3,38 %, Clorox -2,84 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -2,79 %, Verizon Communications -2,65 %
