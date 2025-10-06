DAX, IBU-tec advanced materials & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Mike Dot - stock.adobe.com
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|IBU-tec advanced materials
|+44,19 %
|Chemie
|🥈
|Apex Critical Metals Registered
|+29,49 %
|Rohstoffe
|🥉
|Northern Dynasty Minerals
|+27,09 %
|Rohstoffe
|🟥
|OHB
|-8,16 %
|Luftfahrt und Raumfahrt
|🟥
|Hertz Global Holdings
|-8,41 %
|Verkehr
|🟥
|MERKUR PRIVATBANK
|-9,43 %
|Finanzdienstleistungen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|European Lithium
|Rohstoffe
|🥈
|Advanced Micro Devices
|Halbleiter
|🥉
|Critical Infrastructure Technologies
|Telekommunikation
|Tilray Brands
|Pharmaindustrie
|Metaplanet
|Finanzdienstleistungen
|OHB
|Luftfahrt und Raumfahrt
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|220
|-
|🥈
|Newron Pharmaceuticals
|61
|Pharmaindustrie
|🥉
|Silber
|39
|Rohstoffe
|Tesla
|31
|Fahrzeugindustrie
|Borussia Dortmund
|27
|Freizeit
|Plug Power
|25
|Erneuerbare Energien
IBU-tec advanced materials
Wochenperformance: +20,14 %
Wochenperformance: +20,14 %
Platz 1
Apex Critical Metals Registered
Wochenperformance: +85,00 %
Wochenperformance: +85,00 %
Platz 2
Northern Dynasty Minerals
Wochenperformance: +20,56 %
Wochenperformance: +20,56 %
Platz 3
OHB
Wochenperformance: +74,54 %
Wochenperformance: +74,54 %
Platz 4
Hertz Global Holdings
Wochenperformance: -7,59 %
Wochenperformance: -7,59 %
Platz 5
MERKUR PRIVATBANK
Wochenperformance: +6,74 %
Wochenperformance: +6,74 %
Platz 6
European Lithium
Wochenperformance: +138,05 %
Wochenperformance: +138,05 %
Platz 7
Advanced Micro Devices
Wochenperformance: +31,12 %
Wochenperformance: +31,12 %
Platz 8
Critical Infrastructure Technologies
Wochenperformance: +241,27 %
Wochenperformance: +241,27 %
Platz 9
Tilray Brands
Wochenperformance: +42,50 %
Wochenperformance: +42,50 %
Platz 10
Metaplanet
Wochenperformance: +17,75 %
Wochenperformance: +17,75 %
Platz 11
OHB
Wochenperformance: +74,54 %
Wochenperformance: +74,54 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +2,45 %
Wochenperformance: +2,45 %
Platz 13
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +31,08 %
Wochenperformance: +31,08 %
Platz 14
Silber
Wochenperformance: +3,61 %
Wochenperformance: +3,61 %
Platz 15
Tesla
Wochenperformance: -0,67 %
Wochenperformance: -0,67 %
Platz 16
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -2,22 %
Wochenperformance: -2,22 %
Platz 17
Plug Power
Wochenperformance: +82,11 %
Wochenperformance: +82,11 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte