    DAX, IBU-tec advanced materials & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag

    Foto: Mike Dot - stock.adobe.com

    🔥 Heiße Aktien

    Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.

    Rang Aktie Veränderung Branche Forum News
    🥇 IBU-tec advanced materials +44,19 % Chemie Forum Nachrichten
    🥈 Apex Critical Metals Registered +29,49 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥉 Northern Dynasty Minerals +27,09 % Rohstoffe Forum Nachrichten
    🟥 OHB -8,16 % Luftfahrt und Raumfahrt Forum Nachrichten
    🟥 Hertz Global Holdings -8,41 % Verkehr Nachrichten
    🟥 MERKUR PRIVATBANK -9,43 % Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten

    🔎 Meistgesuchte Wertpapiere

    Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.

    Rang Wertpapier Branche Forum News
    🥇 European Lithium Rohstoffe Forum Nachrichten
    🥈 Advanced Micro Devices Halbleiter Forum Nachrichten
    🥉 Critical Infrastructure Technologies Telekommunikation Forum Nachrichten
      Tilray Brands Pharmaindustrie Forum Nachrichten
      Metaplanet Finanzdienstleistungen Forum Nachrichten
      OHB Luftfahrt und Raumfahrt Forum Nachrichten

    💬 Meistdiskutierte Wertpapiere

    In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.

    Rang Wertpapier Beiträge Branche Forum News
    🥇 DAX 220 - Forum Nachrichten
    🥈 Newron Pharmaceuticals 61 Pharmaindustrie Forum Nachrichten
    🥉 Silber 39 Rohstoffe Forum Nachrichten
      Tesla 31 Fahrzeugindustrie Forum Nachrichten
      Borussia Dortmund 27 Freizeit Forum Nachrichten
      Plug Power 25 Erneuerbare Energien Forum Nachrichten




    DAX, IBU-tec advanced materials & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.