International Paper Aktie leidet unter Verkäufen - 06.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die International Paper Aktie. Sie fällt um -3,74 % auf 38,46€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

International Paper ist ein global führendes Unternehmen in der Papier- und Verpackungsindustrie, das sich durch nachhaltige Praktiken und innovative Lösungen auszeichnet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten International Paper Aktionäre einen Verlust von -9,00 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die International Paper Aktie damit um +0,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei International Paper auf -26,26 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

International Paper Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,14 % 1 Monat -6,62 % 3 Monate -9,00 % 1 Jahr -12,10 %

Informationen zur International Paper Aktie

Es gibt 528 Mio. International Paper Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,37 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

International Paper Aktie jetzt kaufen?

Ob die International Paper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur International Paper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.