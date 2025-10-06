    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Paper AktievorwärtsNachrichten zu International Paper

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    International Paper Aktie leidet unter Verkäufen - 06.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die International Paper Aktie bisher Verluste von -3,74 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der International Paper Aktie.

    Besonders beachtet! - International Paper Aktie leidet unter Verkäufen - 06.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    International Paper ist ein global führendes Unternehmen in der Papier- und Verpackungsindustrie, das sich durch nachhaltige Praktiken und innovative Lösungen auszeichnet.

    International Paper Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 06.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die International Paper Aktie. Sie fällt um -3,74 % auf 38,46. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.250,00€
    Basispreis
    4,56
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.250,00€
    Basispreis
    4,46
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten International Paper Aktionäre einen Verlust von -9,00 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die International Paper Aktie damit um +0,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,62 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei International Paper auf -26,26 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,10 % geändert.

    International Paper Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,14 %
    1 Monat -6,62 %
    3 Monate -9,00 %
    1 Jahr -12,10 %

    Informationen zur International Paper Aktie

    Es gibt 528 Mio. International Paper Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,37 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 06.10. - US Tech 100 stark +0,69 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    International Paper Aktie jetzt kaufen?


    Ob die International Paper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur International Paper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    International Paper

    -3,89 %
    -2,02 %
    -9,36 %
    -11,41 %
    -14,55 %
    +15,12 %
    +15,37 %
    +12,66 %
    +96,69 %
    ISIN:US4601461035WKN:851413



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! International Paper Aktie leidet unter Verkäufen - 06.10.2025 Am heutigen Handelstag muss die International Paper Aktie bisher Verluste von -3,74 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der International Paper Aktie.