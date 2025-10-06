Heidelberg Pharma AG: Neue Prognose – Jetzt informieren!
Heidelberg Pharma AG hat ihre finanzielle Prognose für 2025 überarbeitet. Durch gezielte Fokussierung und Kostensenkungen wird eine neue Umsatzspanne erwartet. Die Umsätze sollen nun zwischen 7,5 und 9 Millionen Euro liegen, während die Aufwendungen gesenkt werden. Trotz des Anpassungsbedarfs bleibt die Finanzierung bis 2026 gesichert.
- Heidelberg Pharma AG hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund von Fokussierungs- und Kostensparmaßnahmen angepasst.
- Die erwarteten Umsätze und sonstigen Erträge liegen nun zwischen 7,5 Mio. Euro und 9 Mio. Euro, zuvor waren es 9 Mio. Euro bis 11 Mio. Euro.
- Die betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich zwischen 36 Mio. Euro und 40 Mio. Euro liegen, im Vergleich zu vorher 40 Mio. Euro bis 45 Mio. Euro.
- Das erwartete Betriebsergebnis (EBIT) wird zwischen -28,5 Mio. Euro und -31 Mio. Euro prognostiziert, vorher war eine Bandbreite von -30 Mio. Euro bis -35 Mio. Euro angegeben.
- Heidelberg Pharma rechnet für 2025 mit einem Finanzmittelbedarf von 14 Mio. Euro bis 17 Mio. Euro, zuvor waren es 50 Mio. Euro bis 55 Mio. Euro.
- Die Finanzierung des Unternehmens ist bis Mitte 2026 gesichert, der monatliche Barmittelverbrauch wird zwischen 1,2 Mio. Euro und 1,5 Mio. Euro pro Monat erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Heidelberg Pharma ist am 09.10.2025.
Der Kurs von Heidelberg Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,48 % im
Plus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,1100EUR das entspricht einem Minus von -0,80 % seit der Veröffentlichung.
